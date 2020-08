Après avoir été annoncé il y a quelques mois, le Aventure d’exploration en trois dimensions, énigmes et batailles basées sur le rythme musical, de renforcer nos attaques en suivant les étapes fixées par la musique, Girafe et Annika, du développeur indépendant Atelier Mimina s’apprête enfin à débarquer dans l’eShop de la console hybride, plus précisément à partir de vendredi prochain 28 août pour 29,99 €, le mardi 25 dans le cas de l’Amérique du Nord. Pour cette raison, des gameplays sortent dans lesquels nous pouvons voir le jeu en mouvement, ce qui aide sans aucun doute beaucoup à décider de donner une chance à cette aventure prometteuse pleine de charme mignon dans un monde de fantaisie et de tendresse. Ci-dessous, vous avez la première demi-heure environ du départ depuis le début du jeu:

Girafe et Annika Gameplay (Nintendo Switch)

Rejoignez Annika, la héroïne aux oreilles de chat, dans ses aventures sur la mystérieuse île de Spica!

Commandé par la jeune girafe, elle part à la recherche de morceaux d’étoiles.

Résolvez les mystères cachés des îles! Annika s’est réveillée d’un rêve étrange et s’est retrouvée bloquée sur la mystérieuse «île de Spica».

En explorant, elle rencontre un garçon nommé Giraffe, qui semble la connaître mais elle ne se souvient pas du tout de lui.

Girafe demande à Annika de trouver trois éclats d’étoiles spéciaux sur l’île. Ce n’est qu’alors que vous pourrez percer le mystère!

En cherchant les éclats, Annika rencontre Lily, la sorcière de la forêt mystérieuse!

Après avoir remporté une bataille avec Lily, Annika découvre les éclats d’étoiles et les absorbe en elle-même.

Quelles étranges visions le Star Shard vous accordera-t-il? Aidez Annika alors qu’elle explore l’île à la recherche des éclats d’étoiles et de ses souvenirs perdus!

Qu’est-ce qui attend notre aventurier félin sur cette île aux secrets?

