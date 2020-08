Lazlow Jones, auteur de longue date de Grand Theft Auto, a quitté Rockstar pour commencer à travailler sur des émissions de télévision pour Disney et Netflix.

Comme l’a repéré YouTuber GTAmen, Jones a quitté Rockstar en avril de cette année après 19 ans au studio Grand Theft Auto, selon son profil LinkedIn. En plus des projets pour Disney et Netflix, Jones est apparemment consultant pour une entreprise de jeux vidéo sans nom. Dans une publication sur Instagram la semaine dernière, Jones a écrit qu’il était parti parce que sa sœur avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale.

« Lorsque la pandémie a frappé, cela a rendu la situation radicalement difficile et encore plus onéreuse pour prendre soin d’une personne atteinte de cancer », a déclaré Jones.

«Mais cela a révélé et renforcé beaucoup de solidarité entre amis, famille et voisins à qui vous parliez à peine alors que les gens se rassemblaient pour combattre un ennemi invisible, s’occuper les uns des autres et s’unir pour traverser une période incroyablement stressante et difficile.

« Les voyages commencent et se terminent, et celui-ci touche à sa fin. Heureusement, j’ai eu beaucoup d’amour et de soutien de la part d’amis. J’espère que vous pourrez tendre la main et être gentil avec un ami ou un étranger, car cela fait tout la différence dans le monde, car nous ne savons pas combien de temps nous y resterons. «

Pendant son séjour chez Rockstar, il a travaillé en tant qu’écrivain, réalisateur et producteur sur un certain nombre de ses superproductions IP, notamment Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully et Max Payne.

Il était également coprésident du département de production du studio, s’occupant du contenu audio et vidéo des jeux Rockstar. Il a fait appel à des talents tels que Ricky Gervais, Phil Collins, Axl Rose, Cara Delevingne et Chuck D de Public Enemy pour travailler sur des projets au studio.

Il est surtout connu comme la voix de la radio DJ Lazlow, qui est apparue dans la série Grand Theft Auto depuis Grand Theft Auto 3 en 2001.

Son départ en avril de cette année intervient peu de temps après que Take-Two, le parent de Rockstar, ait révélé que le co-fondateur du studio, Dan Houser, quittait l’entreprise en février 2020. Cela faisait suite à une «pause prolongée» que Houser faisait depuis le printemps 2019 .

Le chef de Take-Two, Strauss Zelnick, a insisté sur le fait que Rockstar n’avait «jamais été aussi fort» après le départ de Houser.

