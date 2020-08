Le LCS a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat délicieux.

La plus grande marque américaine de bars sportifs, Buffalo Wild Wings, est désormais partenaire officiel du LCS. Il s’agira d’un partenariat pluriannuel comprenant un accord de streaming. En fait, l’aspect streaming de l’accord est le premier du genre et va amener le LCS dans les restaurants des États-Unis.

En outre, le partenariat devrait apporter de nouveaux éléments de menu et de nouvelles marchandises uniques. Nous ne savons pas vraiment ce qu’ils vont incorporer dans tout cela, mais cela semble vraiment cool. En outre, il y aura bien sûr des promotions co-marquées et des intégrations de diffusion, similaires vraisemblablement au State Farm Analyst Desk.

Les fans d’ailes et d’esports n’auront pas à attendre longtemps pour voir le partenariat en action. La première fois qu’ils seront intégrés à l’émission, c’est pendant les éliminatoires des LCS, qui débutent le 14 août.

Matthew Archambault, responsable des partenariats NA et du développement commercial de Riot Games, a commenté le partenariat:

«Nous cherchons toujours à étendre notre sport, nos compétitions et nos athlètes de manière unique et à de nouveaux publics. Buffalo Wild Wings continue de rapprocher les fans de l’excitation et de l’atmosphère des sports en direct. Et nous sommes impatients de proposer à nos fans le premier partenariat de bar sportif dans l’esport, d’autant plus que les choses commencent vraiment à se réchauffer au sein des LCS. «