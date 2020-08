Par Rodolfo León

14/08/2020 17h57

Un autre film qui a également beaucoup souffert de la pandémie COVID-19 est le Batman, nouveau film du meilleur détective du monde avec Robert Pattinson et dirigé par Matt Reeves. Le film a retardé son tournage en attendant que le personnel ait fini de construire les décors afin de pouvoir continuer le travail, mais en attendant, nous avons été en avance sur le temps que nous verrons un côté de Bruce Wayne qui est rarement exploré sur aucun support.

En entretien pour Den of Geek, Mattson Tomlin, co-scénariste du film, a donné de nouveaux détails sur le film et les raisons qui le rendent différent des autres interprétations de la chauve-souris:

«Je pense que Matt Reeves en tant que cinéaste, si vous regardez l’un de ses travaux, que ce soit Let Me In ou Cloverfield ou les films Planet of the Apes, il est toujours à la recherche d’un point d’excitation, ce n’est jamais une question d’action. C’est toujours: quelle est l’âme de ce personnage? Je pense que regarder Batman comme quelqu’un qui a subi ce traumatisme, et tout ce qu’il fait, est une réaction à cela; Plutôt que de se dérober, je pense que le film s’appuie sur cela de manière très drôle et surprenante. Je pense que c’est tout ce que je peux dire sans me faire crier dessus. «