20.08.2020 à 18h55

L’un des films qui était en pleine production et qui a dû s’arrêter en raison de la crise sanitaire mondiale causée par le COVID-19[feminine, c’est Le Batman, film avec Robert Pattinson et dirigé par Matt Reeves. D’accord avec Variété, Ils auraient déjà une date pour retourner au travail et, heureusement, ce ne sera pas si long.

Selon les médias américains, le tournage de Le Batman Il reprendra en septembre prochain, avec toutes les mesures sanitaires correspondantes pour éviter la contagion entre le personnel et le casting. Dans les actions que vous avez effectuées Warner Pour sauvegarder les personnes impliquées, il s’agissait de la construction des décors pour enregistrer de manière plus contenue et ainsi éviter d’exposer plus de personnes dans un environnement contrôlé.

Autres informations qui fournissent Variété est qu’ils auraient besoin d’environ trois mois de production pour terminer le tournage. Le Batman sa première date est prévue pour le 1er octobre 2021.

Dans l’actualité liée au film, le co-scénariste, Mattson Tomlin, vous avez parlé de ce qui rendra cette version du Chevalier noir.

La source: Variété

