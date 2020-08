Le port PC Horizon Zero Dawn a été lancé il y a quelques jours et les fans se demandent pourquoi il plante si souvent – une personne a regardé de plus près et n’était pas satisfaite de ce qu’elle avait trouvé.

La nouvelle vient de Reddit, où un programmeur anonyme a partagé ses découvertes après avoir enquêté sur les «fichiers de vidage» du jeu.

«Donc, en tant que programmeur moi-même, j’ai pris la liberté d’étudier moi-même les fichiers de vidage», ont-ils écrit. « Disons que le résultat n’est pas très… prometteur. »

L’affiche inclut ensuite une image d’une ligne du code du jeu, qui a été capturée à l’endroit exact où elle s’est écrasée.

« Ce que ce morceau de code signifie, c’est que l’ordinateur essaie d’écrire la valeur à droite sur l’adresse mémoire à gauche, le problème est que la mémoire spécifiée n’existe pas », ont-ils écrit. « Le programme essaie d’accéder directement à l’adresse 0, cela plantera TOUJOURS le jeu, et c’est aussi un grand NON. »

«Je n’ai aucune idée de la façon dont cela s’est produit, le programme ayant un 0 codé en dur comme adresse mémoire montre clairement à quel point c’était mal fait, aucun code bien fait (ou juste moyen vraiment) n’essaierait d’accéder à 0 comme adresse mémoire, ne pourrait ‘ J’ai été un bogue du compilateur, mais j’en doute fortement », ont-ils ajouté.

Ils ont ensuite apporté quelques modifications après que d’autres personnes ont commencé à s’engager dans la publication, qui sont toutes deux arrivées aux mêmes conclusions.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

«Après un peu de temps à enquêter dans un désassembleur, j’ai trouvé 166 lignes de la même instruction», lit-on dans le post édité. «Ils sont principalement utilisés dans la gestion de la mémoire et dans certaines fonctions de débogage non supprimées (pour une raison quelconque).»

« J’ai supprimé ces instructions (je les ai refusées) et bon, le jeu plante moins », poursuit-il. « C’est loin d’être un correctif, je ne peux pas résoudre les problèmes graphiques, mais au moins, il se bloque toutes les 30 minutes maintenant, pas 5. »

Le message se termine en déclarant qu’il s’agit clairement d’une version de débogage et qu’elle n’aurait pas dû être expédiée. Si vous êtes curieux, vous pouvez découvrir le gameplay d’Horizon Zero Dawn par vous-même.

Bien que les fans aient d’abord été enthousiasmés par la qualité du jeu, des plantages constants et des problèmes de performances ont rapidement remplacé cet enthousiasme. Ces problèmes sont, comme le souligne l’article de Reddit, relativement bien expliqués par le fait que ce port pourrait encore avoir des aspects d’une version de débogage qui lui sont attachés.