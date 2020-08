Il en reste moins aux joueurs de contrôle pour profiter de la meilleure variété de contenu en jeu. Non seulement nous trouvons une proposition des plus intéressantes qui a fière allure dans le monde surnaturel, mais nous trouvons également une proposition qui veut nous amener un peu plus loin, en proposant profiter de l’union de deux de leurs mondes.

Actuellement de cette extension, nous ne connaissons que son nom et un petit teaser de présentation. Mais très bientôt nous pouvons profitez d’un gameplay complet pour nous montrer votre grande action. Du moins c’est ce que l’entreprise a indiqué à travers une publicité sur les réseaux sociaux annonçant aux joueurs qu’ils devraient être attentifs pour connaître les dernières nouvelles.

Ce sera le 13 août prochain à 18 h 00 lorsque la société présentera le gameplay spectaculaire du jeu. Une proposition intéressante qui augmentera les options dans le titre d’aspect surnaturel et qui est chargée d’une grande action. Bien sûr avec touches d’Alan Wake qui ravira tous les joueurs et qui ravira sans aucun doute les plus experts.

Le contrôle est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’une des propositions les plus étonnantes et les plus intéressantes qui permettra aux joueurs de profiter de grandes opportunités. Sans aucun doute, une nouveauté intéressante qui garantira de nouvelles propositions pour les joueurs et, bien sûr, de nouveaux tests pour l’héroïne la plus surprenante du moment.