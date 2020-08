Projet « Lockhart » pour être un équivalent moins cher de « Anaconda » de la Xbox Series X

Alors que nous nous rapprochons de la prochaine génération de jeux sur console, il est prudent de dire que quelques surprises supplémentaires sont à prévoir à l’approche de la sortie et qu’une, en particulier, a été dans l’esprit de tout le monde ces derniers temps. Récemment, des rumeurs suggèrent qu’un équivalent à faible coût de la Xbox Series X est en cours d’exécution, après les fuites d’aujourd’hui, nos soupçons ont été confirmés. Je suppose que Microsoft va être sous le choc.

Et voici une vidéo pour montrer que c’est du vrai pic.twitter.com/4SWl3nmsIw – Zak S (@zakk_exe) 10 août 2020

On ne sait pas grand-chose sur le projet «Lockhart», à part le fait qu’il devrait être une alternative moins chère à la série X. À en juger par le buzz qui l’entoure, la série S devrait fonctionner à 1440p plutôt que 4k et 4 téraflops natifs par rapport au X est 12, mais nous devrons attendre une annonce officielle avant de donner un aperçu complet. Cependant, nous avons des photos du contrôleur à saliver jusque-là. C’est vrai, des photos du contrôleur ont été partagées par l’utilisateur de Twitter Zak S après la publication d’une liste sur OfferUp.

Manette Xbox Series X trouvée dans la nature !! pic.twitter.com/TEns4z45CB – Zak S (@zakk_exe) 9 août 2020

Comme le suggèrent les photos, la conception du contrôleur correspond étroitement à celle des contrôleurs Xbox Elite. Avec un D-pad concave, un nouveau bouton de partage et des déclencheurs texturés, le nouveau contrôleur de Microsoft devrait être plus confortable et plus ajusté que ses efforts précédents. Non seulement les nouveaux contrôleurs seront compatibles avec la Xbox One et Windows, mais ils seront également couplés avec les appareils iOS et Android pour coïncider avec le prochain Project Xcloud, le prochain service de streaming de Microsoft. Bien que la série S soit l’alternative économique à la PlayStation 5 Digital Edition rivale de Sony, Project Xcloud sera inclus dans Game Pass Ultimate, ce qui en fait le meilleur rapport qualité-prix lorsque tout ce dont vous avez besoin est un abonnement et une manette.

Après avoir mis à jour la console (elle n’avait pas été mise à jour depuis des années), la Xbox savait de quel type de contrôleur il s’agissait! pic.twitter.com/TtIqwAUQRw – Zak S (@zakk_exe) 10 août 2020

Interrogé par The Verge concernant la fuite, Microsoft a choisi de ne pas commenter, mais il a répondu: «Nous avons beaucoup de choses en magasin pour Xbox en 2020 et nous avons hâte de partager avec vous. Cependant, nous n’avons rien à annoncer pour le moment. De plus en plus de rumeurs suggèrent que Microsoft devrait révéler quelque chose ce mois-ci, que ce soit finalement l’annonce de la série S, nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Nous pensons qu’ils auront au moins quelque chose de grand en magasin maintenant que nous avons vu quelques titres de lancement, que reste-t-il à partager?

