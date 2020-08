La série animée de Castlevania Netflix est devenu une sensation, aimée des fans de la série et de ceux qui ne connaissent pas l’œuvre originale de Konami. Cependant, la production de ce programme a subi un coup dur, car Warvania Ellis, écrivain, producteur et créateur de Castlevania, a abandonné le projet après de multiples allégations de harcèlement sexuel. par plusieurs femmes.

Le 31 juillet, The Hollywood Reporter a publié une chronique de Graeme McMillan, Sharareh Drury et Aaron Couch, où ils ont expliqué comment plusieurs sociétés de bandes dessinées, telles que DC, Dark Horse et Marvel, se sont retrouvées dans le besoin de couper les relations avec plusieurs créatifs accusés de comportement inapproprié, y compris Warren Ellis, qui, disent-ils, ne travaillera plus avec Netflix sur la production de Castlevania. Voici ce qu’ils ont commenté:

« Des sources disent qu’Ellis a terminé le travail sur la prochaine saison de Castlevania, il ne reviendra pas pour d’éventuelles saisons futures. »

Selon les médias, Ellis a terminé le travail lié à la quatrième saison de Castlevania, et ne reviendra pas pour les prochaines saisons possibles. De son côté, le créateur a admis avoir pris de «mauvaises décisions», mais nie les allégations. Voici ce qu’il a mentionné:

« Bien que j’ai pris de nombreuses mauvaises décisions dans mon passé et dit beaucoup de mauvaises choses, laissez-moi être clair, je n’ai jamais sciemment contraint, manipulé ou abusé de qui que ce soit, ni agressé qui que ce soit. »

Ellis, d’autre part, selon THR, avait un projet lié à Batman pour DC Comics, qui a également été annulé après que ces allégations ont été révélées. Pour le moment, il semble que cela n’affectera pas beaucoup la production actuelle de la quatrième saison de Castlevania, mais pour le moment, l’impact que cela pourrait avoir sur la série à l’avenir est inconnu.

Via: Bleeding Cool