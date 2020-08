Epic Games apporte encore plus d’action DC à Fortnite cet automne. En collaboration avec Warner Bros.Interactive, le jeu comprendra Fortnite: The Last Laugh bundle, un package numérique contenant 1000 V-Bucks, des skins de bandes dessinées, Back Bling, des pioches et plus encore.

Disponible le 17 novembre et disponible sur Fortnite pour toutes les plates-formes, The Last Laugh Bundle est sur le thème des méchants. Il comprend les tenues The Joker, Poison Ivy et Midas Rex, ainsi que Laugh Riot, Back Bloom et Midas Crest Back Bling. De plus, vous obtenez les pioches Ivy Axe, Kingmaker, Bad Joke, Joker’s Revenge et Pick a Card Contrail.

Fortnite: le dernier lot de rire

Avec autant de contenu sur le thème de la bande dessinée de Fortnite axé sur les héros jusqu’à présent, c’est une bouffée d’air frais de pouvoir arborer le look de certains des méchants les plus emblématiques de Battle Royale.

Bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas le faire sur tous les appareils. Epic Games est actuellement dans une bataille juridique avec Google et Apple après que le jeu ait été supprimé du Google Play Store et de l’App Store. La suppression est intervenue peu de temps après qu’Epic Games a contourné les systèmes de paiement des deux sociétés pour un système de paiement direct, évitant de payer une part des bénéfices à Apple et Google.

Fortnite sera également disponible sur Xbox Series X et PlayStation 5 lors de leur lancement en cette saison de vacances. Nous n’avons toujours pas de dates de sortie définitives, mais nous savons que la Xbox Series X arrivera à un moment donné en novembre.

