Assassin’s Creed Valhalla, la première incursion de la grande franchise de Ubisoft dans le domaine de la culture nordique et des Vikings, ce sera l’un des projets les plus importants à arriver à la fin de cette année. Cependant, le lancement et le développement du jeu ont été marqués par un épisode extrêmement négatif: le limogeage de son directeur créatif accusé d’abus de pouvoir.

Ubisoft a officiellement licencié Ashraf Ismail, le directeur créatif d’Assassin’s Creed et la direction d’Assassin’s Creed Valhalla, annonçant sa décision via un e-mail que les travailleurs ont reçu sans plus de détails, après une enquête menée par une organisation externe. L’emploi d’Achraf chez Ubisoft a dû être résilié. À la suite des enquêtes, Ashraf Ismail a été licencié d’Ubisoft et ne fait plus partie de nos employés », a déclaré Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft Montréal

Ismail avait déjà démissionné de son poste dans le passé, prétendument après avoir découvert de nombreuses accusations de femmes qui ont déclaré avoir profité de son poste chez Ubisoft pour entretenir des relations intimes avec des employés et des fans de la franchise de jeux vidéo, cachant également son mariage afin de poursuivre ces relations. Pour l’entreprise, cela représente un abus de pouvoir manifeste, un problème qui a déjà provoqué le licenciement des créatifs et des managers d’Ubisoft dans un passé récent.