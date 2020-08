Le prochain Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a perdu le directeur créatif Ka’ai Cluney et le scénariste principal Brian Mitsoda.

Dans un article du développeur Hardsuit Labs et de l’éditeur Paradox Interactive sur le site Web du jeu, les deux sociétés ont déclaré que le duo n’était plus impliqué dans la création de Bloodlines 2. Aucune raison n’est donnée pour expliquer pourquoi ils ont été abandonnés du développement.

Ils ont annoncé que le vétérinaire d’Ubisoft et de Relic Entertainment, Alexandre Mandryka, rejoindrait l’équipe en tant que consultant créatif pour aider à terminer le développement.

«Le concepteur narratif en chef Brian Mitsoda et le directeur créatif Ka’ai Cluney ne font plus partie de l’équipe de Hardsuit Labs. Il s’agissait d’une décision conjointe prise par la direction de Hardsuit Labs et de Paradox Interactive», ont écrit les deux sociétés.

« Nous apprécions et apprécions les contributions de Brian et Ka’ai, qui ont joué un rôle déterminant dans l’établissement du scénario et du ton sombre du jeu et ont contribué à faire de nous un véritable successeur de l’emblématique Bloodlines. Nous leur souhaitons le meilleur. dans leurs efforts futurs.

«Sur ce, nous sommes ravis d’annoncer qu’Alexandre Mandryka est venu à bord en tant que consultant créatif, remplissant le rôle de directeur créatif pour Bloodlines 2, et nous aidera dans les dernières étapes de développement. Alexandre s’engage à suivre la vision qui est en place , et apportant avec succès Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 aux fans.

« Alexandre est dans l’industrie depuis plus de 20 ans et a travaillé sur des franchises emblématiques telles qu’Assassin’s Creed, Warhammer 40,000, Far Cry, et plus encore. Avec une longue histoire d’expédition d’excellentes franchises, nous sommes ravis de ce qu’Alexandre apporte au jeu et le monde des ténèbres.

« Ces changements apportés à l’équipe sont concentrés sur une chose: vous offrir le meilleur jeu Vampire: The Masquerade. Nous partagerons d’autres mises à jour au fur et à mesure qu’elles se produiront. »

Dans une déclaration à Rock Paper Shotgun, Mitsoda a déclaré qu’il avait été «soudainement licencié» du projet en juillet.

«Le fait que cela ait été un choc pour moi, c’est le sous-vendre», a-t-il déclaré.

« J’ai travaillé sur Bloodlines 2 pendant près de cinq ans. L’histoire et le casting principal ont été initialement conçus dans mon salon. J’ai aidé à développer le terrain pour Hardsuit Labs et aidé à présenter le projet à Paradox à Las Vegas. J’ai été dans responsable du récit depuis le début, travaillant de longues journées et parfois des week-ends pour livrer un successeur à Vampire the Masquerade: Bloodlines, et je n’ai jamais été amené à croire que je n’avais pas réussi.

«Je n’ai pas participé aux conversations qui ont conduit à la décision de retarder la production et, à ma connaissance, il n’y a eu aucun retard causé par le développement narratif de Bloodlines 2. Je suis confiant et fier du travail que mon équipe et moi-même avons réalisé. Quand ce travail sera vu et quelle forme il prendra, je ne sais pas.

«Ce fut un plaisir de travailler sur ce jeu et avec de nombreuses personnes chez Hardsuit Labs et Paradox et je suis désolé de ne pas pouvoir le voir jusqu’à la fin. J’ai passé des années sur certains des meilleurs personnages et dialogues que j’ai Cela signifiait beaucoup d’entendre la communauté Bloodlines et j’espère que ce qui sera finalement livré sera aussi satisfaisant que je l’avais prévu. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long du projet.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/71450/creative-director-and-lead-writer-dropped-from-vampire-the-masquerade-bloodlines-2/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));