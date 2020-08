Cory Barlog, le directeur de God of War, une exclusivité PS4, se prépare à développer pour PS5. Barlog était l’invité du plus récent épisode de Animal Talking, l’émission-débat Animal Crossing: New Horizons de Gary Whitta, et Whitta l’a interrogé sur la PS5. Après quelques blagues, Barlog a sauté dans un aperçu de ce que nous devrions attendre du système.

«Le SSD est tout simplement incroyable», déclare Barlog, affirmant que les développeurs n’auront plus besoin de se donner beaucoup de mal pour masquer les écrans de chargement. « Il y a des trucs vraiment sympas que je pense que nous allons pouvoir faire », taquine-t-il. Il dit qu’il y a toujours quelque chose de triste dans le démarrage d’une nouvelle génération, mais il pense que celle-ci pourrait être différente.

« Avec chaque génération, on a toujours l’impression que nous maîtrisons la génération, d’accord, alors c’est comme ‘oh, il y en a une nouvelle à venir’, et vous êtes comme ‘mais je viens enfin d’avoir celle-ci’ », poursuit Barlog. dire. «Mais je pense que ça va être un peu différent.

« On a l’impression que nous avons une très bonne base de compréhension, donc la transition entre les générations sera un peu moins un acte de foi massif », précise-t-il, citant le passage de la PS2 à la PS3 comme une transition difficile vers la console. naviguer.

« Je suis toujours un peu triste dans le (…) changement de génération, parce que je me sens comme tous les trucs sympas que nous apprenons, maintenant nous devons apprendre tous ces nouveaux trucs », at-il ajouté. « Ce qui est génial, c’est amusant, mais, vous savez, vous vous sentez un peu moins en contrôle des choses. » Cependant, contrairement aux générations précédentes, il ne pense pas que ce sera comme avoir à «revenir à la case départ» pour comprendre toute la technologie, comme dans le passé.

Barlog discute de la PS5 juste après l’heure dans la vidéo ci-dessous – mais toute l’interview, et tout ce qui a été avant et après, vaut également le détour. Dans ce même épisode, Selena Gomez est apparue et a interprété une version acoustique de sa dernière chanson, Past Life. Ça sonnait bien.

Interrogé sur ce qui l’enthousiasme le plus pour la prochaine génération, Barlog dit que ce sont tous les «nouveaux concepts intelligents» qu’il s’attend à voir. «Je pense que nous allons avoir beaucoup de surprises intéressantes de la part de différents studios», dit-il.

Alors que le système approche de la fin de sa vie, God of War est toujours l’un des meilleurs jeux de la PS4.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.