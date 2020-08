Persona 5 Royal est sorti plus tôt cette année, et si vous avez mis plus de 100 heures pour le terminer mais que vous voulez toujours plus de Persona 5, vous avez de la chance. Funimation a annoncé qu’elle diffusera la série à partir du 18 août – et pour la première fois, vous pourrez la regarder doublée en anglais.

La série est déjà disponible sur Crunchyroll, mais le dub anglais est exclusif à Funimation. Le casting du jeu est de retour, donc toutes les voix seront familières aux joueurs du jeu. Les 26 épisodes, plus deux spéciaux, seront disponibles.

Heureusement, vous n’aurez pas besoin d’acheter la collection Blu-Ray extrêmement chère pour voir la série en anglais.

L’accueil envers le spectacle parmi les fans de Persona est en grande partie mitigé, mais si vous avez attendu le doublage anglais avant de le vérifier vous-même, vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps maintenant.

Persona 5 Royal a obtenu un rare 10/10 de GameSpot. « En affinant ce qui était déjà génial et en s’appuyant sur ses meilleures qualités avec un nouvel arc d’histoire brillant, Persona 5 Royal s’affirme comme un RPG inoubliable et stimulant qui devrait être reconnu comme l’un des meilleurs jeux de notre temps », a écrit Michael Higham dans sa critique.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.