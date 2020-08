Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a près d’un mois, on a appris que Guy «Dr Disrespect» Beahm, l’une des personnalités les plus reconnues dans le monde du streaming, avait été banni de Twitch. Cet événement a donné beaucoup à parler, d’autant plus que les raisons qui ont conduit à la suspension définitive n’ont pas été révélées. Eh bien, apparemment, le mystère continuera, puisque même le Dr Disrespect ne sait toujours pas pourquoi et aujourd’hui il en a parlé.

Le Dr Disrespect est revenu aux émissions en direct grâce à YouTube et lors de sa première apparition (via PC Gamer), il a traîné avec ses téléspectateurs et a eu l’occasion de parler de son problème avec Twitch. Selon le streamer, il a répété que Twitch ne l’avait pas informé des raisons qui avaient conduit à l’interdiction.

«Pour autant que je sache, nous n’avons rien fait qui puisse nous garantir une interdiction, et encore moins comment ils l’ont fait. Aucune communication avant. Sans approcher. Rien. Boom. C’est fait », a commenté Guy Beahm dans le personnage du Dr Disrespect.

Selon le Dr Disrespect, la réaction de certaines personnes face à l’incertitude crée un sentiment d’urgence, qui à la fin génère des spéculations sur toute cette question et en ce sens, il a estimé que «c’est l’approche d’un cafard, point final». La chose la plus intéressante est qu’il a mentionné que ce serait la dernière chose qu’il dirait à propos de l’affaire, car il devait être très intelligent, car il a déclaré qu ‘ »il y a beaucoup d’argent en jeu, vous devez donc laisser les professionnels faire ce qu’ils doivent faire » et a précisé que son la conscience va bien.

«C’est donc votre mise à jour, OK? Mais savez-vous de qui je parle ici? Je parle du petit pourcentage, ceux qui ont un sentiment d’urgence, qui veulent savoir, maintenant. Parce qu’ils savent ce qu’ils veulent: il se passe quelque chose de mauvais, n’est-ce pas? Ne battons pas les putains de branches. Cependant, c’est un petit pourcentage. Le plus grand pourcentage, les vrais partisans, les adeptes de Doc, savent de quoi je parle », a déclaré le Dr Disrespect.

Les raisons de l’interdiction resteront inconnues

Il est important de dire que cela a attiré beaucoup d’attention car, en soi, une interdiction donne des raisons de s’alarmer, mais à part cela, les détails n’ont pas été divulgués. Ce qui a fait grandir la spéculation, c’est que Rod « Slasher » Breslau, un informateur reconnu de l’e-sport, a mentionné que des sources fiables avaient révélé la raison de l’interdiction, et a préféré ne pas en parler parce que c’était quelque chose de « sensible ».

De plus, nous vous disons que juste avant l’interdiction de Twitch, il y a eu une vague d’interdiction pour diverses raisons, y compris un comportement inapproprié avec des tons sexuels ou une toxicité. Cela ne confirme cependant pas que le Dr Disrespect a été banni pour ces raisons. Il est donc préférable d’attendre que les raisons officielles soient révélées.

