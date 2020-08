Hellboy arrive à la table de jeu de rôle dans son propre jeu en utilisant le jeu de règles 5E de Dungeons & Dragon. Dark Horse et Mantic Games ont annoncé qu’ils s’associent pour un Kickstarter pour la production de Hellboy: The Roleplaying Game. Inspiré des bandes dessinées de Mike Mignola, le jeu permettra aux joueurs de créer et de jouer des personnages qui explorent l’univers BPRD créé par Mignola et adapté en plusieurs films.

Le jeu est développé par Marc Langworthy, connu pour son travail sur Mutant Chronicles 3rd Edition, Judge Dredd & The Worlds of 2000 AD, et Conan: Adventures in An Age Undreamed Of. Vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsque le Kickstarter sera mis en ligne ici.

«Nous avons hâte de ramener Hellboy sur Kickstarter», a déclaré Ronnie Renton, PDG de Mantic Games. «Le jeu de rôle va être une nouvelle façon fantastique de découvrir Hellboy sur la table. L’équipe de Red Scar a fait un travail incroyable pour capturer la sensation de l’univers Hellboy. De plus, vos miniatures de Hellboy: The Board Game seront compatibles avec le RPG, ce qui donnera une toute nouvelle vie à votre superbe mini collection. »

L’annonce note: