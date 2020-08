Comme tous les autres jeux vidéo jamais créés et vendus à plus de quatre exemplaires, Sniper Elite est en train d’être transformé en jeu de société et vendu sur Kickstarter. Et si vous payez un peu plus pour le « Kit de mise à niveau de luxe », vous obtenez une miniature en plastique d’Adolf Hitler recevant une balle dans la vieille viande et deux légumes.

Ce qui, au cas où vous l’auriez manqué, est une caractéristique clé de la série Sniper:

Le jeu lui-même semble cool (de la manière que seuls les jeux de société peuvent gérer, où il suffit d’énumérer les prémisses et le cadre pour exciter les gens). Un joueur devient le tireur d’élite tandis que jusqu’à trois autres contrôlent les forces allemandes. Le tireur d’élite peut se faufiler autour de la carte sans être vu, tandis que les Allemands tentent de le trouver, de protéger des cibles et / ou, dans le pire des cas, d’empêcher la fuite du tireur d’élite.

Ceci étant Kickstarter, plus vous dépensez, plus vous obtenez de choses, et donc, bien que la boîte de base ait l’air bien, la figure d’Hitler ci-dessus est rejointe par toutes sortes de miniatures spéciales fantaisie, de jetons améliorés et d’extensions si vous êtes prêt à aller au-dessus du dépense minimum.

Le jeu devrait être livré à cette époque l’année prochaine.