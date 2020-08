Le nouveau jeu DC de Warner Bros.Montréal a été officiellement annoncé à DC FanDome, et il s’agit de Gotham Knights. Le jeu a été révélé lors de l’événement FanDome, avec des images taquinant Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood combattant nul autre que la Court of Owels dans le jeu en raison de la mort apparente de Bruce Wayne. Vous pouvez voir la première bande-annonce mondiale ci-dessous.

La bande-annonce suggère fortement que Bruce est mort et que Dick Grayson, Jason Todd, Barbara Gordan et Damien Wayne doivent s’unir en équipe pour affronter la Court of Owls, la société secrète d’élites puissantes qui dirigent Gotham. Vous pouvez également voir la procédure pas à pas du gameplay révélée pendant l’événement.

«Avec Gotham Knights, l’équipe de Warner Bros. Games Montréal donne vie à la famille de personnages Batman d’une manière unique pour ravir les fans et les nouveaux joueurs», a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. «Alors que nous nous embarquons dans une nouvelle ère de narration interactive, notre équipe de développement a travaillé avec diligence pour créer une nouvelle expérience approfondie au sein de Batman Universe de DC.»

«L’équipe est ravie d’annoncer Gotham Knights et de partager notre travail pour mettre au premier plan une histoire différente des DC Super Heroes», a déclaré Patrick Redding, directeur de la création de Warner Bros. Games Montréal. « Nous attendons avec impatience que les fans jouent et profitent de beaucoup d’action en tant que nouveau garde de puissants super héros de DC dans Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, tout en résolvant un mystère original qui se déroule contre un Gotham City vivant et respirant. »

Le jeu est décrit comme suit:

Dans Gotham Knights, les joueurs peuvent explorer l’action du monde ouvert de Gotham et patrouiller dans les rues sombres des cinq arrondissements distincts de la ville en utilisant une variété de capacités de traversée et de mouvements de combat héroïques, ainsi que l’emblématique Batcycle. Au fur et à mesure que Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin progressent, leurs compétences de jeu distinctives évolueront, ainsi qu’un arsenal croissant d’armes et d’équipement. Révélé dans la vidéo Gameplay Walkthrough, Gotham Knights propose des scénarios riches sur lesquels les joueurs peuvent enquêter, y compris des confrontations contre certains des super-méchants les plus infâmes de DC, tels que M. Freeze, qui s’apprête à engloutir Gotham City dans la glace.

Au cours du panel, il a été révélé que le jeu arrivera l’année prochaine.