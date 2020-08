Yo Joe! Il semble que la poussée renouvelée pour la franchise emblématique pour 2020 se poursuive alors que la série GI Joe reçoit un nouveau jeu vidéo qui sortira plus tard cette année. Hasbro et GameMill Entertainment ont révélé le nouveau jeu de tir à la troisième personne, GI Joe: Operation Blackout, qui sera lancé plus tard cette année en tant que version multiplateforme. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

Operation Blackout sera un jeu de tir à la troisième personne en équipe basé sur la franchise de figurines d’action Hasbro. Les joueurs pourront jouer le rôle de 12 héros de Team Joe ou de méchants de Team Cobra. Le jeu présentera une histoire originale inspirée des bandes dessinées des années 1980 écrites par Larry Hama. Les cinématiques semblent avoir des panneaux de style bande dessinée. Le jeu comprendra 18 missions de campagne, emmenant les joueurs dans des lieux emblématiques tels que Cobra HQ et l’U.S.S. Flagg.

Les personnages jouables incluent Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock, Storm Shadow, et il ressemble également à Zartan et Baroness basé sur les nouvelles images. Chaque personnage aura des pouvoirs uniques, et ils peuvent être personnalisés avec une variété d’armes et de skins. Les dessins de base et les modèles de personnages semblent incorporer le look de la série de figurines GI Joe: Classified 6 ″ récemment lancée par Hasbro.

Il y aura différents modes multijoueurs disponibles pour le jeu, y compris Capturer le drapeau, Assaut et Roi de la colline. Les joueurs pourront jouer en mode solo ou en coopération locale sur écran partagé.

Le dernier jeu vidéo GI Joe à recevoir une version console était The Rise of Cobra en 2009, qui était basé sur le film d’action en direct du même nom également sorti cette année-là. Il y a eu divers titres mobiles depuis cette époque, mais pas un jeu de tir multi-plateforme de ce type.

GI Joe: Operation Blackout arrive le 13 octobre pour Windows PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.