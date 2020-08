Le jeu Midgar Studio poursuit son développement avec une bonne écriture et la nouvelle mise à jour prolonge l’expérience.

Les fans de la JRPG Vous avez de la chance: Edge of Eternity, le jeu ambitieux du studio indépendant Studio Midgar, est entré dans la phase bêta et introduit, comme principale nouveauté pour les hispanophones, la traduction en espagnol. Cette nouvelle avait été gardée avec suspicion et n’a été révélée que le jour même de l’entrée dans la nouvelle phase.

La traduction a été réalisée par Jeux Meridiem, Distributeur espagnol, avec la collaboration des professionnels Ramón Méndez, Alba Calvo, Francisco Molina et David Martínez. Le résultat est un grande qualitéComment pourrait-il en être autrement, car ce sont des traducteurs et localisateurs expérimentés. La barrière de la langue n’existe plus pour se rapprocher du titre.

La situation actuelle du jeu vidéo permet aux utilisateurs de profiter un peu plus de la moitié de ce que sera l’aventure complète, mais ne pensez pas que le contenu est court. En ce moment, le titre fournit, sans aucun problème, certains 50 heures de jeu. De plus, avec les nouvelles fonctionnalités introduites dans la nouvelle mise à jour, cette durée peut être encore plus longue.

En plus de la traduction, Midgar Studio a complètement changé le caméra dans les batailles, des cinématiques révisées (avec des améliorations de l’éclairage, des couleurs et de la synchronisation labiale), introduit un nouveau système d’artisanat, de nouvelles missions et mis à jour la conception de certains personnages et corrigé divers bugs. Le jeu continue donc son développement et à chaque fois c’est plus proche pour être complet.

Bord de l’éternité a été financé en 2015 par Kickstarter et est entré Early Access en 2018. Le studio qui le développe est situé en France et est petit. Le titre, influencé par Xenoblade Chronicles et Final Fantasy, ne coûte actuellement que 13,99 euros sur Steam et son prix augmentera lorsque la promotion se termine le 21 août. Il semble que ce soit un bon moment pour les JRPG sur PC, comme en témoigne le succès de Persona 4 Golden sur Steam.

En savoir plus: Edge of Eternity, Midgar Studio, JRPG, Beta, Dear Villagers et Maple Whispering Limited.

