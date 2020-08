Nous ne méritions pas Chrono Cross lors de sa sortie. Peut-être que nous ne le faisons toujours pas. Capture d’écran: Square Enix / Upscale (Fair Use)

Il y a vingt ans ce mois-ci, Square a sorti Chrono Cross, un grand et beau désordre d’un jeu débordant de style, d’ambiance et de minutie du RPG japonais. Mais ce n’était pas le seul grand jeu de Square sorti cet été. L’éditeur a également livré Threads of Fate et Legend of Mana, deux autres jeux qui s’inspiraient du classique Square JRPG de manière amusante et intéressante. C’était un moment très agréable et tout me manque.

Square (qui n’a fusionné avec Enix que trois ans plus tard) avait facturé l’été 2000 le «Summer of Adventure», commençant en juin avec Legend of Mana, suivi en juillet par Threads of Fate et couronné en août avec Chrono Cross, le suivi tant attendu de l’un des meilleurs JRPG jamais réalisés. Les trois matchs étaient sortis l’automne précédent au Japon et étaient finalement localisés pour l’Occident. Pour marquer l’occasion, Square a même rassemblé des compilations de bandes-son en édition spéciale que vous ne pouviez obtenir qu’en précommandant chaque jeu, et a offert des sacs à dos Squaresoft Summer of Adventure 2000 à tous ceux qui les pré-commandaient tous les trois. Les sacs à dos ressemblaient à des ordures, mais si j’en avais un maintenant, je mettrais tous mes jeux PS1 Square dedans et je le chérirais jusqu’à la fin de mes jours.

Les skybox de Threads of Fates tiennent toujours. Capture d’écran: MobyGames (Fair Use)

Comme l’ont expliqué Kat Bailey et Nadia Oxford de l’USGamer dans l’épisode de cette semaine du podcast Axe du Dieu du sang, l’été de l’aventure était au sommet de sa popularité et de son influence créative. Suite au succès de Final Fantasy VII, la société produisait plus de jeux avec Final Fantasy Tactics, Xenogears, Parasite Eve, SaGa Frontier 1 et 2 et Final Fantasy VIII, tous sortis dans les deux années qui suivirent. La qualité était partout, tout comme les visions créatives, avec des jeux prenant des risques sur des histoires ésotériques et des systèmes de jeu inhabituels, parfois sans doute expédiés avant même d’être prêts.

Ce n’était probablement pas génial pour la marque ou l’entreprise, mais à la suite de cette période Icarus, nous nous sommes retrouvés avec un trésor de JRPG originaux et distinctifs de la fin des années 90, du début des années 2000 qui ont tous quelque chose de spécial à offrir, et le Summer of Adventure était de loin l’une des courses les plus solides de cette période (l’événement promotionnel lui-même était réservé par Vagrant Story et Final Fantasy IX).

Jetons un œil à ces jeux.

Fils du destin

Jeu d’action-aventure accessible avec des éléments RPG-lite, Threads of Fate vous permet de vous frayer un chemin à travers les donjons à la recherche d’un artefact qui exauce les souhaits. Au lieu d’un voyage de héros, il y en a deux, avec Rue essayant de faire revivre son partenaire mort et la princesse Mint essayant d’évincer sa sœur du trône. La mécanique est simple mais amusante, et l’art polygonal vibrant et la bande-son agile du compositeur de longue date de Square Junya Nakano en font une aventure légère avec un ou deux coups de poing émotionnels satisfaisants (si Threads ne tire pas sur vos cordes sensibles, vous devez être vérifié ).

Légende du mana

Secret of Mana a été un énorme succès sur la SNES, et comme sa suite n’a pas été localisée jusqu’à, laissez-moi voir, euh, juste l’année dernière, tout le monde s’attendait à ce que Legend of Mana s’appuie sur l’action en temps réel et le sommet géant. -Down world du jeu précédent. Au lieu de cela, il était lent, petit et incroyablement obtus. Là où Secret of Mana aurait presque pu être joué dans une arcade, Legend vous a demandé de sélectionner des étapes à jouer, de collecter des artefacts, puis de les déposer sur une carte basée sur une grille pour créer de nouvelles étapes. C’est un jeu extrêmement modulaire, avec des personnages, des rythmes d’histoire et de grandes batailles dans des ordres différents en fonction de la façon dont vous construisez la carte. En même temps, ses fonds d’aquarelle luxuriants et ses systèmes d’artisanat profonds en font l’un des JRPG les plus denses de l’époque. Il y avait aussi une coopérative locale et, surprise, une bande-son incroyable de Yoko Shimomura, qui a contribué à la musique de certains des meilleurs JRPG mais est probablement plus largement connue pour son travail sur Kingdom Hearts.

Chrono Cross

Une autre suite d’un célèbre jeu SNES, Chrono Cross était également un changement radical de la direction et de la sensibilité de son prédécesseur. Au lieu d’apprendre la magie en montant de niveau, les joueurs ont équipé des gemmes colorées dont les sorts ne pouvaient être utilisés qu’une seule fois par bataille. Au lieu d’une petite distribution intime de personnages, il y avait des dizaines et des dizaines, dont beaucoup pouvaient être recrutés, certains avec des quêtes secondaires extrêmement impliquées. Et au lieu de voyager dans le temps, le jeu s’est principalement concentré sur les allers-retours entre deux réalités alternatives. Certaines personnes disent que l’histoire n’a pas de sens, mais certaines personnes trouvent également les films de Christopher Nolan déroutants. Chrono Cross est un réseau tentaculaire et magnifiquement animé de création de mythes et d’introspection philosophique qui vous permet de mâcher le sens du temps, de l’espace et du libre arbitre tout en battant des boss coriaces et en écoutant la bande originale de Yasunori Mitsuda donner vie à deux riches, mondes tropicaux. (Vous devriez également lire la plongée profonde d’Oxford dans l’atmosphère et l’humeur de Chrono Cross qui soulignent la tragédie au cœur de celle-ci.)

Aucun de ces jeux n’est parfait – Threads of Fate, en raison de ses ambitions plus ancrées, a le moins de défauts évidents – mais chacun offre une vision radicalement différente du concept de base consistant à frapper un monstre au visage avec une épée à mesure que les nombres augmentent. et plus grand. Threads of Fate’s Rue pourrait prendre les pouvoirs des monstres et se transformer en eux, Legend of Mana m’a laissé cultiver des tomates, puis les utiliser pour tempérer une épée large et améliorer ses statistiques, et Chrono Cross, je veux dire, avez-vous déjà plongé un orteil dans ce jeu. wiki? Je suis allé faire un plongeon tard dans la nuit hier soir pour me rafraîchir le cerveau et je suis tombé amoureux de son conte de vengeance tordu, voyageant dans le temps et sautant dans les dimensions. C’est l’équivalent original du feuilleton de science-fiction allemand Dark, mais avec des rencontres aléatoires et 45 personnages jouables à collectionner. Les longues journées chaudes sont parfaites pour s’asseoir devant un fan de boîte et une télévision qui se penche sur des guides de stratégie essayant de comprendre comment se défendre contre le dragon qui n’arrête pas de tirer votre parti, et Chrono Cross a livré mieux que la plupart.

Les sprites de Legend of Mana me donnent toujours envie de les ramasser et de jouer avec eux comme des poupées. Capture d’écran: MobyGames (Fair Use)

Rien ne dure éternellement, et l’été 2000 de l’aventure a été suivi de Final Fantasy: The Spirits Within de 2001, qui a perdu des millions de dollars. Un an plus tard, la société s’est restructurée, et un an après, elle a fusionné avec Enix et pour le meilleur ou pour le pire, les choses n’ont jamais été tout à fait les mêmes depuis. Ces dernières années, de nombreux grands JRPG se sont succédés, des plus grands comme Persona 5 et Dragon Quest XI à des productions plus petites comme Octopath Traveler et le tube indie estival de cette année, CrossCode.

Beaucoup ont été excellents. Certains, comme The Alliance Alive (qui continue à être réédité chaque année) ont été ratés. Mais pour moi, aucun d’entre eux n’a atteint le même élan, la même cadence ou le même niveau de profondeur que cet original Summer of Adventure. Peut-être que les étoiles et les calendriers de sortie s’aligneront pour nous en donner un autre un jour. En attendant, je me contenterais d’obtenir de bonnes versions de Threads of Fate, Legend of Mana et Chrono Cross sur des consoles modernes, ou, oserais-je le dire, sur PC.