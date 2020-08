Il y a quelque temps, nous avons annoncé que Dragon Ball Xenoverse 2 recevrait le Kaiyoshin of Time dans sa prochaine mise à jour gratuite, et qu’il serait accompagné de plus de contenu. Maintenant, Bandai Namco a partagé le mettre à jour la bande-annonce, nous promettant une énorme quantité de nouveaux contenus à revenir avec des énergies renouvelées par Conton City. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce en question et nous vous indiquerons le contenu qu’elle apportera:

Le boss veut jouer aussi

La raison de cette mise à jour, et pourquoi elle apporte autant de nouveau contenu, est de célébrer cela Dragon Ball Xenoverse 2 a vendu 6 millions d’unités dans le monde. Pour lui, le Kaiyoshin du temps décide de tenir un Budokai Tenkaichi dans lequel le combattant le plus fort de Conton City est décidé, qui fera partie des événements habituels du jeu, et qui sert d’excuse à l’incorporation de la divinité comme personnage jouable.

Mais le Kaiyoshin of Time n’est pas la seule grande addiction ajoutée à Dragon Ball Xenoverse 2. De nouveaux articles de luxe seront également ajoutés: le CC animaux! Cinq seront ajoutés (Puar, Buu (bon), Zeno, Chaoz et Gogeta (va mal et rempli)) avec trois couleurs alternatives et ils nous suivront partout et feront des choses mignonnes et adorables pour faire rage. De plus, ils peuvent sortir en mode photo pour poser avec notre patrouille temporelle. De plus, nous pouvons personnalisez les écrans de chargement du jeu avec 80 illustrations différentes.

De plus, ils seront ajoutés tours de combat en ligne, où chaque joueur du groupe pourra choisir la mission qu’il souhaite accomplir, puis le groupe accomplira toutes les missions sélectionnées par ses membres dans l’ordre. Outre l’utilité d’organiser de bonnes sessions de jeu, de cette manière des articles mixtes uniques peuvent être obtenus, ce qui nous aidera à créer un QQ Bang de niveau 6 pour notre avatar. La personnalisation des compagnons sera également améliorée par l’implémentation de 10 nouveaux modèles de personnages, 3 missions d’attaque supplémentaires qui comprendront l’ajout de Jiren à la mêlée, 50 nouvelles figurines pour le Colisée des héros, trois nouveaux costumes du Kaiyoshin of Time, de Broly. dans le film Dragon Ball Super: Broly et Cheelai, qui a fait ses débuts dans ledit long métrage et nouvelles techniques, appartenant au Kaiyoshin of Time et Goku Ultra Inst.

Voir également

Que pensez-vous de tout le contenu qu’apporte la onzième mise à jour de Dragon Ball Xenoverse 2? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

La source

en relation