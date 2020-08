De nombreuses rumeurs et spéculations émergent autour du nouveau PS5 et Xbox Series X parce que le lancement des deux consoles approche. Cependant, nous avons déjà commencé le mois d’août et nous n’avons aucune information officielle sur le prix de l’un d’entre eux. Cette situation va changer, puisque selon un nouveau rapport, au cours de ce mois, nous obtiendrons de nouvelles données sur le prix et le lancement des nouvelles consoles.

Le nouveau rapport vient d’Imran Khan de Kinda Funny Games, dans l’un de ses épisodes, il a dit qu’il avait entendu cela Microsoft et Sony organiseraient des événements PS5 et Xbox Series X ce mois-ci, et révélerait également la date de sortie et le prix. Cependant, Khan n’a pas révélé plus de détails et a laissé les fans de PlayStation et de Xbox avec seulement des spéculations.

Console PS5 | Sony

Dans les nouvelles informations, Jeff Grub, Journaliste Venture Beat, suggère que La PS5 pourrait avoir un nouvel état de jeu entre le 5 et le 11 août. Si cela est vrai, c’est peut-être à ce moment-là que l’on connaît le prix et la date de la nouvelle PlayStation 5.

D’autre part, l’événement de la Série Xbox X se produit plus tard ce mois-ci. Là où le prix, la date de sortie et aussi la nouvelle Xbox Series X seront présentés, une console de nouvelle génération moins chère et moins puissante que la Xbox Series X.