Un bundle appelé The Last Laugh sera disponible pour Fortnite et comprend une tenue Joker.

Le Joker arrive à Fortnite via The Last Laugh Bundle qui sort le 17 novembre.

En plus de la tenue, le lot comprend Laugh Riot Back Bling, la Bad Joke Pickaxe, The Joker’s Revenge Pickaxe et le Pick a Card Emote.

Poison Ivy est inclus et Midas revient avec la nouvelle tenue Midas Rex. Vous pouvez également vous attendre à d’autres back bling tels que le Back Bloom et Midas Crest. Il est également livré avec les pioches Bad Joke, Ivy Axe et Kingmaker ainsi que 1000 V-Bucks.

Il vous coûtera 29,99 $ / 24,99 £ / 29,99 €.

Le pack Last Laugh est disponible à l’achat numérique ou physique. La version commerciale est disponible sur PS4, Switch et Xbox One.

Pour les joueurs sur les plateformes mobiles et PC, plus d’informations sur le bundle seront bientôt disponibles.

Il « arrivera également à temps » pour la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X.

