Crystal Dynamic travaille pour atteindre la fréquence d’images la plus élevée, mais les séquences rapides rendent la tâche difficile.

Bien que les yeux de nombreux joueurs soient déjà sur les consoles de prochaine génération, ceux du cycle actuel continueront d’être la plate-forme de choix pour des millions d’utilisateurs pour profiter des grandes sorties d’ici la fin de l’année, y compris Marvel’s Avengers, dont nous savons maintenant que ses mode Performance dans PlayStation 4 Pro il n’ira pas à un rythme régulier de 60 images par seconde.

Il est variable et dépendra du nombre de personnes et d’actions qui se produisent à l’écran Vince Napoli« C’est le but », a répondu Shawn Escayg, directeur créatif du jeu vidéo Avengers, à la question du portail Wccftech sur les 60 cadres précités, une marque que Vince Napoli, responsable du design de combat pour le titre, a voulu mieux clarifier. « Ce ne sera pas 60 images cohérentes, mais le débit le plus élevé et optimal possible. Il est variable et dépendra du nombre de personnes et d’actions qui se produisent à l’écran « . » Personnellement, J’adorerais voir 60 images tout le temps. C’est pourquoi nous poussons au maximum pour y parvenir. C’est toujours le but. Je ne sais pas si nous y parviendrons dans tous les scénarios possibles, nous parlons parfois d’un jeu très rapide pour pouvoir le garantir « , ajoute Napoli. Shawn Escayg, pour sa part, ajoute qu’ils continueront le travail de polissage de Marvel’s Avengers jusqu’à la fin.

Et cela inclut le plaintes avec performance et d’autres problèmes de production vus par les utilisateurs lors de sa récente version bêta sur PS4. En ce sens, Escayg déclare qu’ils écouteront les commentaires des joueurs et travailleront pour améliorer les expériences.

Au-delà d’atteindre un meilleur taux de rafraîchissement sans plantages ni bugs majeurs, les critiques des utilisateurs sur Marvel’s Avengers sont désormais dirigées vers ses exclusivités, avec des premières confirmées pour les compagnies de téléphone américaines en plus de celles déjà connues pour PlayStation 5. Le jeu vidéo mettant en vedette les héros les plus puissants de l’univers Marvel sur Terre, sortira en magasin le 9 octobre pour les consoles de la génération actuelle, plus tard sur PS5, Xbox Series X ainsi que Stadia.

