17/08/2020 17h56

De manière très surprenante, Sucker Punch a annoncé que Fantôme de tsushima il aurait une section multijoueur qui aurait pour nom Légendes. Bien qu’il n’ait pas fallu longtemps aux fans du titre pour s’exciter, d’autres se sont également inquiétés de la question des microtransactions. Heureusement, ses développeurs ont confirmé que Fantôme de Tsushima: Légendes il n’en aura pas et non, il n’est pas non plus prévu de les ajouter à l’avenir.

Sucker Punch a déclaré ce qui suit dans une interview pour IGN:

«Il n’y a pas de microtransactions dans Ghost of Tsushima: Legends, et nous n’avons absolument pas l’intention de les ajouter. Tout le contenu doit être déverrouillé en jouant. «

Là vous l’avez, personne n’aura à dépenser plus d’argent pour acquérir des objets dans le jeu ou quoi que ce soit du genre. Absolument tout ce que vous pouvez entrer à l’intérieur Légendes il doit être obtenu simplement en le jouant. N’oubliez pas que ce mode de jus sera gratuit pour tous les utilisateurs, vous pourrez donc en profiter sans dépenser plus d’argent.

Fantôme de tsushima est maintenant disponible en Playstation 4 et dans notre critique écrite, nous vous expliquons pourquoi vous ne devriez pas ignorer la dernière exclusivité de Sony.

La source: IGN

