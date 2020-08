Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Juste un jour après qu’Epic Games a annoncé qu’il allait intenter une action en justice contre Apple et Google, ils sont maintenant au milieu d’un autre conflit. Ce qui se passe, c’est que le musée de Floride a décidé de les poursuivre en justice en raison du nom d’un emplacement dans Fortnite: Battle Royale.

Situé à Miami, Floride, États-Unis, Coral Castle est un jardin de sculptures en pierre qui a été construit par Ed Leedskalnin entre 1923 et 1951. Actuellement, cet endroit est utilisé comme musée où les gens peuvent payer entre 8 $ et 18 $ USD pour vérifier quelques pierres et figures de corail.

Mais quel est le problème avec Fortnite? Il s’avère que pour la nouvelle saison de Battle Royale, Epic Games a créé un emplacement appelé Coral Castle. Cet emplacement n’est pas destiné à être une récréation virtuelle du musée, car il s’agit de la version d’Atlantis dans la Battle Royale.

Ainsi, dans une poursuite qui a été déposée devant le tribunal de Miami jeudi dernier, les responsables de Coral Castle se sont plaints qu’Epic Games utilise leur nom enregistré sans autorisation. En outre, il souligne qu’il existe plusieurs similitudes entre le musée et l’emplacement de Fortnite, car ils « évoquent le sentiment d’un lieu mystérieux vieux de plusieurs centaines d’années ».

Pour ce qui précède, Coral Castle considère qu’Epic Games a violé sa marque en nommant cet emplacement dans Fortnite: Battle Royale. En échange, ils demandent une compensation financière pour les dommages qui auraient pu être causés par une éventuelle confusion entre les deux.

Epic Games a eu d’autres conflits juridiques liés à Fortnite

Il convient de mentionner que ce n’est pas le seul conflit juridique dans lequel Epic Games a été impliqué en raison de Fortnite et nous ne parlons pas des récentes poursuites contre Apple et Google.

Ce que nous voulons dire, c’est que différentes personnes ont intenté des poursuites contre Epic Games pour s’assurer qu’elles volaient des danses pour les vendre dans leur Battle Royale. Les avocats d’Epic Games ont donc déjà une expérience dans des cas comme celui-ci.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android.