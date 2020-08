Par Sebastian Quiroz

14/08/2020

La semaine dernière, Rocksteady nous a donné notre premier aperçu de leur prochain projet avec DC. Ce titre sera axé sur la Suicide Squad et, bien qu’à l’époque peu d’informations aient été proposées, nous connaissons déjà aujourd’hui le nom officiel du jeu. Grâce à la révélation des conférences pour le DC FanDome, Nous savons maintenant que le prochain travail de Rocksteady s’appelle Suicide Squad: Kill the Justice League.

Malheureusement, pour le moment, nous n’avons pas d’autres informations. Heureusement, cela ne restera pas longtemps ainsi, car Le 22 août prochain à 19h00 (heure de Mexico), un panel dédié à ce jeu se tiendra, où nous aurons la participation de l’acteur Will Arnett en tant qu’hôte.

La conférence durera environ 20 minutes, et pour le moment, on ne sait pas quel type d’annonces nous verrons, bien qu’une bande-annonce, des informations sur sa date de sortie, ses plates-formes et peut-être un gameplay ne soient pas exclues. Vous pouvez en savoir plus sur le DC FanDome ici. De même, Suicide Squad: Kill the Justice League peut prendre plus de temps que souhaité pour atteindre nos mains. En revanche, ce titre mettra l’accent sur l’humour noir.

Via: DC FanDome

