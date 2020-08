Le nouveau Bioshock ne peut pas nous ramener à Rapture ou Columbia.

Cloud Chamber, la nouvelle équipe derrière la prochaine itération de Bioshock, a mis à jour sa page d’offres d’emploi, révélant de minuscules indices sur l’avenir de la série.

Comme l’a remarqué Gamebyte, Cloud Chamber recrute actuellement pour un certain nombre de postes. Cette liste pour un modélisateur d’environnement leader passe par les éléments d’introduction habituels avant d’entrer dans les responsabilités du rôle.

« Nous voulons que vous donniez l’exemple, en menant les efforts pour nous aider à insuffler la vie dans un monde nouveau et fantastique », lit-on, suggérant que le cadre de ce Bioshock ne sera pas quelque chose que nous avons vu auparavant.

Le Bioshock original et sa suite se déroulaient dans la ville sous-marine Rapture, tandis que Bishock Infinite explorait un autre lieu fictif: la ville volante de Columbia. Le DLC pour Columbia a finalement lié les deux jeux ensemble à travers certains événements, mais leurs histoires et leurs personnages étaient, pour la plupart, distincts.

Il ne serait pas étrange que le nouveau Bioshock ait un tout nouveau paramètre qui le lie également au métaverse plus large. Il est également possible que le jeu finisse par être un redémarrage, redéfinissant les personnages et les histoires existants et réinventant leurs paramètres d’origine.

Fait intéressant, la même description de poste touche également un peu à la direction artistique que le candidat en question aidera à façonner.

«Créez des modèles 3D visuellement attrayants d’éléments naturels et architecturaux basés sur l’art conceptuel et / ou la référence photographique tout en extrayant les détails les meilleurs / les plus brillants et en les exagérant à un point de caricature», lit-on.

Les mondes de Rapture et Columbia pourraient certainement être décrits comme ayant des exagérations «à un point de caricature» de certaines idéologies politiques et sociales, mais il est difficile de déterminer ce que cela signifie réellement dans ce cas.

Le nouveau Bioshock reste au début du développement, mais l’équipe de Cloud Chamber a un pedigree impressionnant, il sera donc intéressant de voir ce que le studio met loin de l’influence de Ken Levine.