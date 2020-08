Vous n’êtes peut-être pas familier avec Le Gunk, mais vous devriez au moins connaître le développeur suédois derrière Image & Form – mieux connu sur Nintendo Switch pour son excellent SteamWorld séries.

Le nouveau jeu de la société ne vient pas sur le système hybride de Nintendo car il s’agit d’une exclusivité Xbox Series X, Xbox One, Windows PC et Game Pass. Alors, quelles autres raisons sont liées à cette décision? Selon le PDG de Thunderful, Brjann Sigurgeirsson, l’original était en fait lié à la quantité d’énergie nécessaire. Voici ce qu’il avait à dire dans une séance de questions-réponses sur la chaîne YouTube d’Image & Form:

Depuis le début, je pense que nous pensions que The Gunk allait venir sur toutes les plates-formes, mais nous avons réalisé que c’est un jeu tellement complexe et qu’il demande tellement de puissance … donc comme si nous ferions des sprints et ensuite nous devions y aller retour et voir comment cela va fonctionner. Nous avons donc décidé de voir à qui pouvons-nous parler et qui dispose d’un matériel vraiment puissant. Et puis nous avons parlé à Microsoft et ils ont vraiment aimé le jeu, comme instantanément. Il y a donc eu un peu de discussion avec eux, puis nous avons tout simplement atterri dans cette position plutôt heureuse où nous en sommes actuellement.