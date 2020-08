Capture d’écran: Nintendo

Un voyageur aux portes de la sagesse est le dernier roman historique de l’auteur irlandais John Boyne (Le garçon au pyjama rayé). Racontant des histoires de toute l’histoire humaine, il traite de nombreuses choses qui étaient réelles et qui se sont réellement produites, ainsi que de certaines choses qui ne se sont produites que si vous avez joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hier, l’utilisateur de Reddit NoNoNo_OhHoHo a publié une photo d’une partie du livre, repérée dans une section qui traite de la couture:

Des lizalfos rouges, un globe oculaire Octorok et des champignons hyliens? Dans un livre historique? Dans une section sur la couture? C’est … bizarre. Mais il y a une explication probable à cela.

Comme l’explique l’écrivain Dana Schwartz dans ce fil Twitter, il semble que Boyne, lorsqu’il a besoin de plus de détails sur la façon de teindre du tissu en rouge pour son livre, est allé directement à Google et a frappé «ingrédients de vêtements de teinture rouge».

Oups. Je n’ai pas lu le livre de Boyle moi-même, mais si vous avez trouvé une mention de la chute de l’Empire perse en rapport avec un chameau mécanique géant ou des phoques qui peuvent nager dans le sable, faites-le nous savoir.

METTRE À JOUR: C’est un très bon sport à ce sujet: