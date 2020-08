Par Stephany Nunneley,

Samedi 15 août 2020 18:16 GMT

Une nouvelle mise à jour pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone a été publiée, et il s’agit d’un téléchargement assez important pour les utilisateurs de Xbox One.

le Call of Duty: Guerre moderne et Warzone La mise à jour corrige quelques bogues, mais corrige principalement le problème de la corruption des modèles d’armes à l’écran.

Les utilisateurs de Xbox One doivent noter qu’il s’agit d’un patch assez volumineux, à hauteur de 66,3 Go. La raison de la taille, selon Infinity Ward, est due à un «bug imprévu» avec le processus de livraison des correctifs de Microsoft. Pour cette raison, les utilisateurs de Xbox One devront retélécharger les fichiers dont ils disposent déjà.

Le studio a déclaré qu’il «travaillait en étroite collaboration» avec Microsoft pour s’assurer que les futurs téléchargements soient plus petits. Gardez à l’esprit que vous pouvez également désinstaller le contenu que vous ne souhaitez peut-être plus utiliser pour réduire encore davantage la taille.

C’est un 1,2 Go pour les utilisateurs de PS4 et sur PC, c’est une mise à jour de 0,88 Go pour Warzone et 1,83 Go pour MW / WZ.

Avec cela à l’écart, vous pouvez trouver les notes de mise à jour ci-dessous.

Corrections générales

Correction de la corruption des modèles d’armes (vues et armes ramassées) à l’écran

Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la sélection de l’option «Rejouer» dans Warzone

Correction d’un bug où les joueurs pouvaient utiliser le bloqueur de corde à travers une porte fermée dans le centre-ville

Correction d’un problème où le modèle mondial de l’AUG commun apparaissait invisible dans Warzone

L’augmentation du nombre de cartes dans nos listes de lecture a empêché certaines cartes d’apparaître dans les rotations des listes de lecture. Pour les aider à apparaître plus régulièrement, nous supprimons les cartes suivantes de chaque mode répertorié ci-dessous:

Siège social – Suppression d’Arklov Peak et expédition

Tuer confirmé – Suppression de l’incursion Aniyah

Cyber ​​Attack – Suppression de l’incursion Aniyah

Hardpoint – Suppression de l’incursion Piccadilly et Aniyah

Search and Destroy – Suppression de la rouille

