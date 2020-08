La chaîne de magasins qui a abandonné cette possibilité a précisé qu’il s’agissait d’une erreur.

Au cours des dernières heures, la rumeur était apparue selon laquelle Spider-Man allait être un personnage jouable exclusif sur PS4 au très attendu Marvel’s Avengers. Mais l’information a été réfutée avec la même vitesse avec laquelle le «voisin ami» escalade les cieux de New York.

British Base Retail Company avait généré des spéculations le week-end dernier, avec une liste dans laquelle il précisait que Spider-Man était un personnage exclusif de cette version sur la console Sony. L’affiche disait «Jouez en tant que Spider-Man exclusivement sur PS4». Aujourd’hui, l’entreprise a contacté le portail IGN, assurant que les informations n’étaient pas correctes.

Ce qui est curieux, c’est que, selon le porte-parole de la Base, cette information est présente sur la page produit depuis plus d’un an, notamment depuis l’E3 2019: «L’information a été supprimée du profil produit parce qu’elle n’était pas correcte», dit-il.

Sony a les droits sur les films et les jeux Spider-ManEn tout cas, c’était une rumeur qui avait beaucoup de sens. Sony détient actuellement les droits sur les films Spider-Man et le dernier jeu Spider-Man est également exclusif à PlayStation. De plus, depuis Dynamique des cristauxResponsables d’une aventure à laquelle ils veulent donner leur propre personnalité, ils ont commenté qu’il y aurait des « surprises pour les utilisateurs de PS4 ».

Nous sortirons des doutes très bientôt, car l’équipe de Marvel Avengers a de moins en moins de temps pour atteindre les consoles. Marvel’s Avengers sera mis en vente prochainement 4 septembre pour PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Ceux qui ont réservé le jeu pourront y jouer avant au moyen d’une bêta. Plus tard viendront les versions pour PS5 et Xbos Series X, qui seront gratuites pour ceux qui l’achètent respectivement sur PS4 et Xbox One.

