Plus de la moitié des employées du studio Batman Arkham Rocksteady ont signé il y a près de deux ans une lettre se plaignant d’un comportement inapproprié et de harcèlement sexuel chez le développeur.

C’est selon The Guardian, qui rapporte que la lettre susmentionnée a été signée par 10 des 16 femmes du personnel de l’entreprise. Ces employés disent qu’il y a eu des « insultes concernant la communauté transgenre » au bureau, ainsi que des employés « discutant d’une femme de manière désobligeante ou sexuelle » avec leurs pairs.

À la suite de cette lettre, Rocksteady n’a apparemment pas fait grand-chose pour changer le comportement du studio, ce qui a conduit de nombreuses femmes qui ont mis leur nom à la lettre de quitter l’entreprise.

«J’ai tout entendu, des réclamations tâtonnantes aux incidents impliquant [senior staff], qui sont tous des hommes », a déclaré un membre du personnel qui a depuis quitté Rocksteady.

«Pourtant, la seule chose que nous avons eue en conséquence était un séminaire à l’échelle de l’entreprise qui a duré une heure. Tous les participants ont été invités à signer une déclaration confirmant qu’ils avaient reçu la formation. C’était un moyen juste pour eux de se couvrir le cul.

Dans un communiqué, un porte-parole de Rocksteady a déclaré: «Dès le premier jour à Rocksteady Studios, nous avons décidé de créer un lieu où les gens sont pris en charge, un lieu fondamentalement fondé sur le respect et l’inclusion. En 2018, nous avons reçu une lettre de certaines de nos employées exprimant leurs inquiétudes à l’époque, et nous avons immédiatement pris des mesures fermes pour régler les problèmes soulevés. Au cours des deux années suivantes, nous avons écouté attentivement et appris de nos employés, en veillant à ce que chaque personne de l’équipe se sente soutenue. En 2020, nous sommes plus que jamais passionnés de continuer à développer notre culture inclusive et nous sommes déterminés à défendre l’ensemble de notre personnel.

Cela fait suite à une vague d’allégations de harcèlement et d’autres fautes au sein de l’industrie des jeux. Le géant français de l’édition Ubisoft a été particulièrement inondé de plaintes contre son personnel, allant jusqu’à ouvrir une enquête externe sur les accusations et même licencier un certain nombre de ses cadres supérieurs.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/71446/female-staff-at-rocksteady-complained-of-misconduct-two-years-ago/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));