Horizon Zero Dawn

28 févr.2017

libéré

Horizon Zero Dawn est un jeu de rôle d’action exclusivement pour la PlayStation 4. En tant que protagoniste principal d’Horizon Zero Dawn, Aloy, un chasseur expérimenté, explorez un monde vibrant et luxuriant habité par de mystérieuses créatures mécanisées. Embarquez pour un voyage passionnant et émotionnel et découvrez les mystères des sociétés tribales, des artefacts anciens et des technologies de pointe qui détermineront le destin de cette planète et de la vie elle-même.