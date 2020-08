Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pour le moment, il n’y a aucune idée de ce que Nintendo prévoit pour les mois à venir, mais il est un fait que les principaux jeux indépendants et propriétaires sont sur le point de passer à Switch. Parmi eux, No More Heroes III, qui a fait une brève et étrange apparition à l’événement New Game Expo +.

Depuis, on ne sait rien du projet ni de l’avenir de la série Goichi Suda. Malgré cela, une piste a émergé aujourd’hui qui a soulevé le battage médiatique des amateurs de No More Heroes, car il semble que plus de jeux de la série viendront sur Switch.

Avec la sortie de No More Heroes III, de nombreux joueurs ont demandé que les 2 premiers versements principaux atteignent la console hybride. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous serez heureux de savoir qu’il est possible que cela se réalise.

Le premier No More Heroes arrivera-t-il sur Nintendo Switch

Ce matin, des informations ont été trouvées indiquant le lancement d’un portage du premier No More Heroes pour la Nintendo Switch. Gematsu a expliqué que le comité de classification des jeux numériques de Taiwan avait évalué le titre de la console hybride.

Il est important de mentionner qu’au moment de la rédaction de cet article, ni Grasshopper Manufacture Studio ni Goichi Suda n’ont mentionné quoi que ce soit à ce sujet. Cependant, ces types de classements indiquent presque toujours une annonce imminente.

Rappelez-vous que No More Heroes était un titre qui a fait ses débuts sur Wii en 2007. Il a ensuite eu une version mise à jour qui est arrivée sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2010 sous le nom No More Heroes: Heroes ‘Paradise.

Inscrivez-vous à No More Heroes pour Switch

En juillet 2019, Suda a révélé son intérêt pour la relance des 2 premières tranches sur de nouveaux systèmes, y compris PlayStation 4. Il est donc possible que la création travaille sur les nouvelles versions de No More Heroes et No More Heroes 2 Desperate Struggle.

Comme nous l’avons mentionné, l’arrivée du premier opus de la série sur Switch n’a pas été confirmée. Le plan ne semble pas exagéré, car avec l’arrivée de No More Heroes III, plus de joueurs seront sans aucun doute intéressés par les premiers matchs.

No More Heroes III n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait être disponible pour Switch cette année. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur la nouvelle livraison.

