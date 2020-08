Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il reste quelques jours avant que les fans de skateboard et les joueurs de la vieille école qui ont apprécié les premiers versements de Tony Hawk’s Pro Skater reviennent sur le deck virtuel avec Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, des livraisons qui arrivent à un moment donné. entre un remastering et un remake. Jusqu’à présent, on sait que ses débuts auront lieu sur PS4, Xbox One et PC, mais des informations récentes ont déclenché le battage médiatique des utilisateurs de Switch.

Comme vous le savez, ceux qui ont pré-commandé Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ont eu accès à une démo avec le premier niveau et comme prévu, la communauté des passionnés a cherché des informations dans le dernier coin et dans la dernière ligne de code. Eh bien, comme indiqué dans le Discord du jeu, un dataminer a trouvé des informations faisant référence à la console hybride de Nintendo, ce qui a suggéré que ce serait également l’une des plates-formes qui verra le retour de la franchise autrefois réussie.

Selon les images partagées par l’utilisateur Twitter @DarthBellic, le dataminer qui a analysé la démo de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a trouvé des images du Switch en mode portable, avec le Joy-Con ancré pour le mode TV et avec le contrôleur Pro de la console hybride. Chacune de ces images a des lignes qui dépassent de chaque bouton et sont utilisées pour indiquer l’action qui aura lieu lorsque vous appuyez sur.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune information officielle indiquant le lancement du Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk sur Switch, donc cette supposée fuite doit être prise avec réserve, cependant, il ne serait pas rare que le jeu arrive sur la console hybride, après C’est le plus populaire de tous aujourd’hui et le moins si l’on tient compte du fait que Skater XL est disponible sur Switch.

Restez ici à LEVEL UP.

La source