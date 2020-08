Par Stephany Nunneley,

Jeudi 20 août 2020 20h56 GMT

Découvrez ce teaser DLC Borderlands 3 mettant en vedette notre homme Krieg.

Le quatrième DLC de la campagne pour Borderlands 3 ne sera révélé que la semaine prochaine, mais d’ici là, nous avons un teaser pour nous retenir. Et regardez qui il met en vedette – Krieg de Borderlands 2.

Aucune autre information n’a été fournie avec le teaser, juste que tout sera dévoilé le 25 août.

Ce sera le dernier DLC dans le cadre du Season Pass Borderlands 3. Il fait suite à la sortie de Moxxi’s Heist on the Handsome Jackpot, Guns, Love, and Tentacles, et Bounty of Blood.

Le Season Pass vous coûtera 49,99 $ ou vous pouvez acheter chaque goutte individuellement pour 14,99 $ pièce, ou l’équivalent régional.

Si vous ne faites que commencer avec le DLC, voici toutes les nouvelles armes légendaires du Handsome Jackpot de Borderlands 3. Vous venez de jouer à Guns, Love et Tentacles? Voici tous les emplacements des cadeaux de mariage et toutes les nouvelles armes et équipements légendaires de Bounty of Blood sont disponibles sur le lien.

