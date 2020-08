Better Call Saul se prépare pour une sixième et dernière saison, clôturant la saison désormais 11 (et un film) qui a commencé avec Breaking Bad. La série a encore beaucoup de questions à résoudre sur ses personnages qui n’apparaissent pas dans Breaking Bad, notamment Kim Wexler de Lalo, Nacho et Rhea Seehorn (dont le camouflet Emmy est une honte, au fait). Mais une grande question concerne les avants flash que nous avons vus au début de chaque saison – qu’arrive-t-il à Jimmy?

Peter Gould, le producteur exécutif de l’émission, a parlé à Entertainment Weekly de la dernière saison et de ce qui va se passer avec Jimmy McGill (se cachant dans sa nouvelle identité de directeur de Cinnabon Gene Takovic). L’ouverture de la saison 5 a suggéré que Jimmy pourrait avoir des problèmes, mais Gould souhaite que les téléspectateurs se posent une question plus large tout au long de la dernière saison.

« Quiconque regarde attentivement l’émission et réfléchit à ce que tout cela va donner, l’une des questions que vous devez vous poser est: » Qu’est-ce que cet homme mérite? « », A déclaré Gould à Entertainment Weekly. «Qu’est-ce qui mériterait une fin à cela? Est-ce que Jimmy McGill / Saul Goodman / Gene Takovic mérite la mort? Mérite-t-il l’amour? Quelle serait la fin la plus appropriée pour ce type – pour la série?

Gould veut que les téléspectateurs se demandent s’il y a de la place pour la rédemption de Jimmy. Tout au long de Better Call Saul, le personnage glisse plus loin dans son côté sombre, mais ne va jamais aussi loin que Walter l’a fait dans Breaking Bad – dans une intrigue mémorable de la saison 3, Jimmy ruine brièvement la vie d’un client âgé, Irene, pour l’un de ses projets, avant de trouver un moyen de l’aider qui fait exploser sa carrière potentielle en droit des aînés.

Gould aborde également Kim, et le fait que pourquoi elle ne soit pas dans Breaking Bad est « l’autre grande question » de la série. Gould répond de manière cryptée, en disant que les fans devraient « garder (leur) œil sur le bouchon de la bouteille » – une référence à un moment auquel Kim s’est accroché suite à une arnaque qu’elle et Jimmy ont dirigée contre un banquier d’investissement dans la saison 2, ce qui a directement conduit à les deux personnages deviennent un couple.

Ce ne sont pas les réponses les plus directes – mais alors, nous ne voulons pas que le spectacle soit gâté pour nous.

Better Call Saul devrait diffuser sa dernière saison en 2021, tant qu’il est capable de filmer dans le cadre des restrictions COVID-19. Bryan Cranston, star de Breaking Bad, a récemment révélé qu’il avait été diagnostiqué et guéri du COVID-19.

