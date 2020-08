Par Rodolfo León

14.08.2020 à 13h54

Beaucoup se rencontreront Laslow Jones en tant que personnage dans l’univers Grand Theft Auto, mais, il a en fait servi de producteur, d’écrivain et d’animateur des émissions de radio dans les jeux. Eh bien, malheureusement, il a été révélé que Laslow avait quitté Rockstar Games après avoir travaillé dans l’entreprise pendant près de 20 ans.

Un célèbre YouTuber spécialisé dans Grand Theft Auto appelé GTAMen découvert que, dans le profil de LinkedIn de Jones, Il est mentionné qu’il est parti Rock star en avril de cette année. Selon les informations, il travaille actuellement en tant que consultant pour une société de jeux vidéo et sur divers projets pour Netflix et Disney. Laslow était présent dans le développement des sagas les plus importantes de Rock star comme ils sont Grand Theft Auto, Bully et Red Dead Redemption.

Souvenons-nous qu’en avril de cette année, Dan houser, co-fondateur de Rock star et écrivain pour plusieurs projets majeurs, il a également quitté l’entreprise, laissant Sam Houser en tant que président de l’étude. Houser et Jones collaboré fréquemment à certains des jeux les plus notoires de Rock star.

Via: IGN

