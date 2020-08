Il s’agit du dernier élément sur une liste avec plusieurs abandons majeurs pour l’étude.

Au cours des dernières années, Rockstar a subi une transformation interne à grande échelle qui a vu le départ de plusieurs de ses principaux acteurs, dont Leslie Benzies et Dan Houser. Eh bien, c’est maintenant au tour de Lazlow Jones, qui était producteur et doubleur dans le Saga Grand Theft Auto, mais aussi réalisateur et scénariste de diverses franchises Rockstar.

Le développeur a quitté l’entreprise en avril dernierÀ en juger par le profil LinkedIn de Jones, le développeur a quitté l’entreprise en avril dernier après une carrière de 19 ans et est maintenant consultant pour une société de jeux vidéo non spécifiée, ainsi que producteur d’émissions pour Disney et Netflix. , et en tant que collaborateur d’autres projets.

Si le nom semble familier, c’est parce qu’en dehors de son rôle de développeur, Lazlow Jones a prêté sa voix à l’hôte du même nom qui conduisait émissions de radio satiriques de plusieurs épisodes de la saga Grand Theft Auto.

« Depuis près de 20 ans, J’ai travaillé chez Rockstar Games en tant que réalisateur, producteur et scénariste de franchises historiques telles que Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne, Midnight Club et plus « , cite une longue chronique sur le profil de Jones. » J’étais coprésident du département de production de Rockstar Games et j’étais responsable du contenu créatif en audio et vidéo, en travaillant directement avec et pour Dan Houser, co-fondateur et directeur créatif de Rockstar. «

Comme mentionné précédemment, d’autres personnalités emblématiques du studio ont quitté Rockstar ces dernières années, à commencer par Leslie Benzies, qui est partie en 2016 au milieu de nombreuses controverses et d’une bataille juridique; et Dan Houser, parti en mars, à peu près au même moment que Jones. Ainsi, parmi les noms emblématiques de l’étude, il ne reste que le co-fondateur Sam Houser.

Pendant ce temps, Grand Theft Auto V continue de se vendre comme s’il s’agissait d’une nouvelle version, bien qu’il soit sur le marché depuis 7 ans et, en fait, il sera relancé pour les consoles de nouvelle génération. Nous ne saurons pas quel sera l’impact de ces changements organisationnels avant la sortie finale de GTA VI, dont on s’attendrait à ce que le développement dure plusieurs années, bien que Rockstar ait reconnu dans le passé qu’avec le climat sociopolitique actuel, ce sera un projet plus difficile à écrire.

