Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRE

11.08.2020 à 09h35

Oeil doré Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux sur le N64. Ce titre a prouvé qu’il était possible de profiter de bons FPS sur consoles, et il a ouvert la voie à plusieurs séries et développeurs pour innover dans le genre. L’impact a été si grand qu’un groupe de fans a décidé de créer un remake du titre. Cependant, ce projet a été annulé en raison de problèmes de licence James Bond.

Aujourd’hui, le compte rendu officiel de GoldenEye 25, comme ce projet était connu, a partagé une lettre où ils mentionnent que Metro-Goldwyn-Mayer et Danjaq, société holding responsable des marques et personnages James Bond, ont contacté l’équipe pour arrêter le développement de ce titre. Voici ce qu’ils commentent:

«C’était toujours en suspens comme une possibilité sérieuse, mais nous avons fait tout notre possible pour faire avancer le projet. Nous ne pouvons pas créer un jeu vidéo James Bond, mais nous pouvons toujours créer un excellent jeu vidéo avec tous les éléments de notre jeu vidéo d’action et de tir préféré des années 90. «

pic.twitter.com/AX04L3nPbC – GoldenEye 25 (@ 007GoldenEye25) 11 août 2020

Malgré le fait que les développeurs devront abandonner ce projet, tout n’est pas perdu. Des cendres de GoldenEye 25 se lève Project Ianus, un jeu de tir à la première personne qui vous honorera, non seulement au N64 classique, mais aussi au FPS des années 90. Pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet, bien que considérant que le projet original était destiné à 2022, l’année où le 25e anniversaire du GoldenEye original est célébré, cela peut prendre un certain temps avant que nous voyions une sorte d’avancée.

Via: GoldenEye 25

Tags: 007, Danjaq, fan, fps, GoldenEye, GoldenEye 25, james bond, Metro-Goldwyn-Mayer, N64, Nintendo 64, Project Ianus, remake

La version féminine d’Eivor joue dans la nouvelle bande-annonce d’AC: Valhalla

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.