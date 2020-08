Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cuphead est l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années et cela grâce à son style attrayant et ses personnages charismatiques. Pour cette raison, il n’est pas surprenant qu’il y ait intérêt à l’adapter à différents médias. Nous savons déjà qu’une série Netflix est en route et il est maintenant confirmé avoir un nouveau roman graphique

Le Studio MDHR a révélé avoir fait équipe avec Dark Horse Comics pour lancer Cuphead: Comic Capers & Curious. Ceci est une collection d’histoires courtes mettant en vedette Cupheaed, Mugman et d’autres personnages que nous avons rencontrés sur les îles Inkwell.

Dans le cas où vous l’avez manqué: L’artiste chilien sera le directeur artistique The Cuphead Show! pour Netflix

Un point important est que Shawn Dickinson, l’artiste responsable de ce roman graphique, a travaillé pour reproduire le style de Cuphead dans le jeu. Ainsi, les joueurs verront les protagonistes et leurs ennemis justes et comment ils se souviendront d’eux du jeu.

Vous pouvez voir la pochette de Cuphead: Comic Capers & Curious ci-dessous:

Cuphead: Comic Capers & Curious est maintenant disponible

Êtes-vous intéressé à avoir Cuphead: Comic Capers & Curious? Vous devez donc savoir que beaucoup n’auront pas à attendre pour l’acheter. Ce qui se passe, c’est qu’il est déjà en vente.

Selon l’annonce officielle, le premier numéro de Cuphead: Comic Capers & Curious / 0 /]est disponible à partir du 29 juillet. Il est important que vous gardiez à l’esprit que ce roman graphique coûte 10,99 USD.

Il est important de noter que, pour le moment, on ne sait pas si Cuphead: Comic Capers & Curious peut être acheté au Mexique. Nous vous informerons si nous obtenons des informations à ce sujet.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous intéressé à obtenir Cuphead: Comic Capers & Curious? Dites le nous dans les commentaires.

Cuphead est maintenant disponible pour PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de style animé plébiscité. Vous pouvez en savoir plus sur lui en cliquant ici.