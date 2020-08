Pour le développeur Davionne Gooden et son projet She Dreams Elsewhere, la route a été longue. Il a travaillé sur ce RPG de style rétro pendant quatre ans et demi à ce stade, à partir de l’âge de 18 ans, et il a admis que c’était stressant et que le sommeil était difficile à trouver. Mais le travail semble porter ses fruits entre la conclusion d’un accord avec Xbox Game Pass et, honnêtement, la création de quelque chose de vraiment prometteur. J’ai pu me connecter avec lui pour parler de la vie de développeur à une époque sans précédent et découvrir davantage ce jeu qui m’a complètement conquis à PAX East plus tôt cette année.

« Je pensais que j’allais avoir un été assez froid, juste en gardant la tête basse à travailler sur le jeu. Et puis au début du mois de juin, voici toutes ces opportunités, et elles ont toutes des dates limites chaque semaine », m’a-t-il dit. quand j’ai demandé comment se déroulait le développement. Bien qu’il ait eu un soutien extérieur pour des aspects tels que la composition musicale, l’art des personnages et les relations publiques, tout le reste lui incombe en tant que développeur indépendant. Et à cet égard, She Dreams Elsewhere est une sorte de reflet aigu de Davionne lui-même.

Si vous regardez le clip de gameplay ci-dessus, vous aurez probablement une idée de ses influences; quand je l’ai joué à PAX East, cela a évoqué des sentiments de Persona, Earthbound, et j’ose dire, Undertale. J’ai dit à Davionne à PAX, « c’est à 100% ma merde! » et nous avons commencé à partager notre amour pour Persona 3, en particulier.

She Dreams Elsewhere a une perspective descendante des RPG de la vieille école lorsqu’elle explore en tant que protagoniste principale Thalia dans un monde surréaliste aux côtés de ses amis. Au combat, vous combattez des ennemis d’un autre monde dans un système de combat au tour par tour orienté vers l’avant de style Earthbound, qui a été retouché avec un peu de style élégant de type Persona. Mais je me suis retiré pour demander ce que ces comparaisons signifiaient pour lui, et s’il y voyait un compliment ou si cela le mettait dans une position difficile.

«De nos jours, j’accepte tout et j’aime ça, sauf un, qui est la comparaison Undertale. Il y a une petite histoire. Il a rappelé l’époque où les premiers travaux de conception du jeu avaient été présentés, en disant: « Quand j’ai commencé à créer ce jeu, il était entièrement en couleur, beaucoup plus de dessins animés et beaucoup plus proche d’Earthbound en termes de graphismes. Et j’ai posté sur Steam Greenlight en janvier 2016, quelques mois après la sortie d’Undertale. Dès le départ, tout le monde s’est dit: « Cela ressemble à un clone d’Undertale, espèce de pute paresseuse *****! » Ce genre de merde m’a fait chier pendant un bon moment, mais de nos jours, je l’accepte beaucoup plus. «

Davionne a expliqué en outre pourquoi il s’est retourné contre la comparaison en disant: « Si quelqu’un regarde ce jeu et se dit: ‘oh hé, j’aime Undertale, cela ressemble à Undertale, je pourrais peut-être aimer ce jeu aussi,’ il n’y a rien de mal à cela . » Cependant, il accepte prudemment: « Il se peut que quelqu’un arrive en pensant que ce sera Undertale, et puis ce n’est pas ça. Et ils pourraient penser, » oh mec, ce jeu est de la merde. » Mais je m’en fous, ça va! «

Il est temps pour une attaque totale! Les membres du groupe peuvent se connecter pour des attaques de groupe lorsque vous touchez les faiblesses de l’ennemi, comme dans Persona.

Bien qu’il utilise Persona et Earthbound comme sources d’inspiration, She Dreams Elsewhere est vraiment son truc et cela se reflète certainement dans l’écriture.

«L’écriture est à la fois ma partie préférée et la moins préférée de tout développement. C’est génial quand ça frappe, mais souvent je suis devant mon écran d’ordinateur comme: ‘Qu’est-ce que j’écris? Cette merde est du cul en ce moment! Ils sont sur le point de rôtir moi quand il sort! C’est un processus constant pour avoir cette voix authentique, mais aussi pour comprendre comment communiquer l’intrigue et les thèmes que je veux avec cette voix unique. «

Il admet que la mentalité perfectionniste a conduit à réécrire des parties et à prolonger le temps de développement, bien que la nature fluide lui permette de canaliser des inspirations comme BoJack Horseman, Atlanta et le dialogue naturel de ses amis et de ce qu’il entend dans la rue. L’écriture du jeu a également évolué avec lui.

La créatrice de She Dreams Elsewhere Davionne Gooden.

« Il a mûri à mesure que je grandissais en tant que personne. Quand je l’ai commencé, c’était beaucoup plus générique. Comme, voici ce que tout le monde rêve, et voici tous nos cauchemars. Au fur et à mesure que je grandissais en tant que personne et que je devenais dans mes propres sentiments – vous savez, la dépression, l’anxiété, toutes ces choses amusantes – cela s’est reflété dans le jeu, à la fois intentionnellement et non. «

D’autres inspirations s’infiltrent dans She Dreams Elsewhere, et comme le dit Davionne, il est un grand partisan de tout simplement regarder tout comme un matériau de référence, rappelant également ses autres passions en tant que cinéaste et photographe. Il laisse même entendre qu’il y a une scène dans son jeu qui fait directement référence à la tristement célèbre scène d’ascenseur de Neon Genesis Evangelion qui montre la relation tendue et maladroite entre Rei et Asuka.

D’après le gameplay que nous avons vu et la démo disponible, Davionne dit que cela n’efface même pas la surface de ce qu’il a en réserve pour plus tard dans le jeu. Pour l’instant, nous connaissons au moins le personnage principal Thalia. Elle est une scénariste en herbe, stagiaire pour un talk-show et s’occupe des choses avec un sens de l’humour sec et plein d’esprit. Bien qu’elle ait un petit groupe d’amis proches, il y a une anxiété sociale sous-jacente qui l’accompagne. Nous savons aussi d’où elle vient: «Elle me ressemble beaucoup», a-t-il déclaré.

«J’adore mes amis à mort, mais j’ai aussi ma propre batterie sociale qui s’épuise assez rapidement. Ensuite, il y a une partie de moi qui pense toujours: ‘J’espère que je dis la bonne chose. J’espère que je ne suis pas f ** le roi en quelque sorte. Cela revient donc souvent à Thalia, en particulier dans les dernières sections du jeu. «

Il y a aussi le fait que Thalia est noire et que la majorité des personnages de She Dreams Elsewhere sont noirs. « C’est l’une de ces choses pour lesquelles je veux être très naturel à ce sujet. Parce que souvent, en particulier dans les jeux, il y a soit le jeton noir, soit chaque fois qu’il y a plus de présence noire, c’est à propos de ces problèmes difficiles, pour ainsi dire », m’a dit Davionne quand j’ai posé des questions sur la représentation de Blackness dans son jeu.

Il a rappelé un moment dans la vitrine Black Voices In Gaming de Guerilla Collective, où un développeur a mentionné pourquoi les personnages sont noirs dans leur jeu, et Davionne s’est souvenu de la réponse: «Certaines personnes sont naturellement noires», et c’était tout.

Certains PNJ posent les vraies questions.

«C’est l’une de ces questions pour lesquelles, pour être tout à fait honnête, je vais répondre à un journaliste blanc. Et pendant très longtemps, j’ai essayé d’avoir une réponse beaucoup plus profonde à ce sujet, mais en fin de compte, c’était mon En commençant ce projet et en ayant Thalia comme personnage principal, je me disais bien, elle est Thalia. Elle est noire. Elle est cool », a-t-il expliqué. «De plus, nous sommes tous différents aussi. Je suis un mec bizarre! Autant que j’écoute du hip hop, je vais vous dire tout sur comment Code Geass est l’un des meilleurs anime de tous les temps.

Cela fait partie du processus de normalisation du BIPOC en tant que personnages et créateurs de ces jeux, un sentiment que Davionne partage, en disant: « Je fais juste moi, et j’espère que dans les années qui suivent, juste en général à mesure que l’énergie évolue, vous voir plus de Noirs et de personnes de couleur capables de créer ces jeux où nous pouvons être nous-mêmes. «

Il y a cependant un thème narratif sous-jacent à Thalia et au jeu: les rêves. C’est dans le titre, mais la situation est qu’elle est dans le coma, et dans son état, son esprit court à travers des émotions complexes. « J’adore les rêves en tant que concept narratif, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec eux, et ils peuvent refléter ce que vous ressentez réellement. » Il a continué: « C’est un peu la façon dont elle a l’esprit de dire, ‘hé, c’est ce qui se passe réellement. Vous ne pouvez plus vous en échapper. Vous devez y faire face, y faire face. Vous passerez un mauvais moment, mais vous devez y faire face. Mais aussi ces sentiments sont tout à fait bons. Ils sont naturels. Et ce n’est pas grave de ne pas aller bien. Surtout dans l’année de notre seigneur, 2020, où tout est juste au-delà de f ** ked. «

Les situations de combat ont un système complexe d’affinités élémentaires, d’effets de statut et de gestion du tour comme beaucoup de bons RPG.

Dans notre clip de gameplay exclusif ci-dessus, vous en avez un aperçu. Vous venez au club pour l’anniversaire de votre amie Amia. Vous parlez à différentes personnes, vous mettez le DJ en train de jouer une chanson et vous intervenez dans une situation inconfortable avec laquelle votre autre amie Penelope a affaire au bar du club. Vous avez une idée de la façon dont ces personnages parlent et réagissent, en particulier Amia, qui devient un peu trop sauvage, ferme le club et provoque un chahut qui mène à une situation de combat. Cependant, des moments comme ceux-ci ont un but précis.

«Chaque personnage principal a une ‘connexion’, comme un mélange de liens sociaux à la Persona et des missions de fidélité de Mass Effect», a-t-il expliqué. «Je veux explorer la santé mentale et tous ces problèmes personnels sous un angle différent. Parfois, cela est lié à ce que vit Thalia. D’autres fois, cela concerne la façon dont elle voit cette personne et sa relation.

« C’est vraiment amusant d’explorer toutes ces différentes situations et dans quels types de f ** k-shit elle se met. Je dirai qu’il y a beaucoup de f ** k-shit dans ce jeu! » Et honnêtement, cela reflète assez bien l’expérience réelle du clubbing.

Amia est l’une des amies de Thalia qui peut parfois devenir un peu trop sauvage.

Nous pouvons également attendre plus de la distribution principale. Davionne explique que malgré les choses discutables qu’Amia fait, elle est de retour avec Thalia depuis le premier jour. Ensuite, il y a Oliver, un autre ami proche, qui est un nerd de la musique qui agit plus froid et réservé. Et Penelope, qui fait partie de la scène susmentionnée, est une cinéaste en herbe à la voix douce et stagiaire avec Thalia.

Si vous regardez le gameplay ci-dessus, vous remarquerez peut-être également que la bande originale, composée par Mimi Page, a une saveur distincte. « Du point de vue du son, je voulais vraiment avoir cette ambiance lo-fi, surréaliste, abstraite, et ce type d’ambiance. Ensuite, il y a quelques pistes vocales qui apportent cette ambiance plus ancrée et naturelle. » il m’a dit. « Je vais juste vibrer sur la piste pendant que je joue, mec. Je suis comme putain, c’est dope! »

La musique est également primordiale dans tout ce qu’il fait, comme il l’a expliqué: « Au-delà des récits et des thèmes, la musique est probablement mon principal facteur moteur pour tout ce que je fais. Lors du brainstorming, je mets de la musique, je ferme les yeux, et visualisez tout ce que j’essaye de faire. Cela a toujours été une grande partie du processus créatif. «

En ce qui concerne la manière dont She Dreams Elsewhere est réellement structurée, Davionne dit qu’il se penche sur le scénario onirique, et pour l’instant, appelle ces instances des «épisodes» en référence à l’implication de Thalia dans la production télévisuelle. Quant à la façon dont le jeu équilibre la vie réelle de Thalia dans un état comateux et ses rêves, eh bien, « Vous savez, j’aimerais vous le dire, mais spoilers », m’a-t-il dit.

Amia et Oliver sont quelques-uns des amis que Thalia a à ses côtés alors qu’elle navigue dans ce monde de rêve surréaliste.

Bien que ce soit peut-être le premier jeu qu’il publie officiellement, Davionne me dit qu’il utilise RPG Maker depuis l’âge de 12 ans, qu’il utilise toujours à ce jour. Bien sûr, les choses ont changé 10 ans plus tard; les petits projets personnels sont très différents d’un jeu qui prend plus de quatre ans à sortir dans le monde. Il a appris à gérer et à définir des projets, et non seulement à avoir une bonne idée, mais à la mettre en pratique.

«Il s’agit simplement d’apprendre qui vous êtes en tant que développeur, mais aussi de dépasser cela et de demander de l’aide lorsque vous en avez besoin», a-t-il déclaré avant de remercier des amis et des contributeurs comme la compositrice Mimi Page, l’artiste de personnages Yanina Nesterova et Whitethorn Games pour leur gestion. le port Xbox One. «Merci mon Dieu pour eux», conclut-il.

She Dreams Elsewhere n’a pas encore de date de sortie solide, car Davionne s’efforce toujours de le terminer. « Vous le découvrirez un de ces jours, je vous le ferai savoir », selon ses mots. Lorsqu’il sera lancé, vous pourrez le trouver sur PC (Steam, itch.io) et Xbox One, également via Xbox Game Pass. Et si vous voulez voir le jeu par vous-même, vous pouvez l’essayer grâce à la démo Steam disponible maintenant.

