Compte tenu de la taille de l’industrie du jeu au cours des deux dernières décennies, il existe remarquablement peu de documentaires traditionnels qui traitent du média toujours en plein essor. Plus récemment, ce sont des chaînes YouTube soutenues par des fans comme Noclip et même les développeurs eux-mêmes qui ont créé le meilleur contenu documentaire, et plus récemment un documentaire Tony Hawk qui se concentre un peu plus sur le skateboard dans son ensemble que sur la série de jeux. La télévision traditionnelle diffuse rarement tout ce qui concerne le jeu, car la vieille garde continue d’ignorer le média.

Entrez les perturbateurs préférés de tous, Netflix, qui ont produit Score élevé, un docu-série en six parties retraçant «l’âge d’or» proclamé du jeu, raconté par nul autre que Mario lui-même, Charles Martinet. Nous savons ce que vous pensez, et non, c’est sa voix régulière, douce et apaisante et non celle du plombier emblématique de Nintendo qui nous emmène dans ce voyage à travers l’histoire du jeu. Même nous ne pourrions probablement pas supporter cela.

Chacun des six épisodes de plus de quarante minutes a un thème et un sujet distincts; par exemple, le premier épisode est centré sur l’essor et l’effondrement des arcades et l’émergence des consoles de salon à la fin des années 70 et au début des années 80.

En termes de structure, c’est un mélange d’une chronologie factuelle d’événements entrecroisés avec des entretiens plus approfondis et personnels avec des personnes comme Tomohiro Nishikado, créateur de Space Invaders; Toru Iwatani, créateur de Pac-Man; John Kirby, le tristement célèbre avocat de Nintendo; et PDG de SEGA of America Tom Kalinske pour en nommer quelques uns.

D’autres épisodes se concentrent sur l’essor de Nintendo et de son système NES, l’histoire d’origine des jeux de rôle, la guerre meurtrière entre les consoles SEGA et l’arch-nemesis Nintendo, et enfin l’essor des jeux PC tels que CONDAMNER et les débuts de l’ère Internet au milieu des années 90.

Si les entreprises étaient des acteurs, Nintendo joue le rôle principal dans la série, apparaissant sous une forme ou une autre dans presque tous les épisodes – ce qui signifie que si vous lisez ceci sur Nintendo Life, cela vous intéressera probablement.

Bien que cela ne devrait pas être considéré comme une histoire définitive de la période, et bien sûr – vous en savez probablement déjà beaucoup de faits – ce sont les interviews présentées dans la série qui valent vraiment votre temps, révélant des informations fascinantes sur les personnes derrière de nombreux jeux emblématiques de l’époque et leurs approches individuelles de la conception de jeux.

Une autre chose qui brille est la présentation. Merveilleusement tournée en 4K magnifique, la série respire le style en mélangeant des images de la vie réelle avec des sprites de réalité augmentée ainsi que de nombreux pixel art animés sur le point, un vrai régal pour les yeux comme pour les oreilles.

Donc, bien que nous ne puissions pas dire que la série vaut la peine d’obtenir un tout nouvel abonnement Netflix pour, si vous en avez déjà un (ou avez accès à un), nous vous recommandons de tout cœur que l’émission vaut les 5-6 heures de votre temps. , soit pour faire un voyage dans le passé, soit pour voir de quoi il s’agissait lorsque tous les joueurs plus âgés étaient jeunes et impressionnables.

High Score est disponible sur Netflix aujourd’hui 19 août 2020.