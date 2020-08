Avez-vous eu le plein de micro-consoles basées sur des systèmes de jeu classiques? Eh bien, vous voudrez peut-être passer à la SNK Neo Geo MVSX Home Arcade, un système de table qui doit être lancé en novembre pour 449,99 $ (ou 500 $ avec une base spéciale, sur laquelle nous reviendrons sous peu).

Développée par le groupe Gstone en étroite collaboration avec SNK, la machine mesure L15 x P17 x H25 pouces et est présentée comme « l’arcade ultime pour les fans de titres classiques SNK » et comportera 50 jeux AES et MVS intégrés, dont Le roi des combattants, Metal Slug, Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting et des titres sportifs, y compris Baseball Stars Professionnel et Golf du meilleur joueur.

Les versions MVS et AES de chaque jeu seront incluses, et un filtre CRT scanline est également présent afin que vous puissiez obtenir le look authentique.

L’unité dispose d’un écran LCD 4: 3 de 17 pouces avec une résolution de 1280×1024 pixels et prend en charge deux joueurs avec des manettes et des boutons analogiques. Une base spéciale de 32 pouces de haut sera également incluse qui transforme l’arcade de table en une armoire d’arcade de 5 pieds de haut. Vous pouvez acheter l’unité sans la base pour 450 $ si vous le souhaitez.

Ce n’est pas la première fois que le système Neo Geo classique de SNK prend un nouveau souffle. La Neo Geo X était une console portable qui se connectait au téléviseur et a finalement été mise au rebut en raison d’un désaccord entre son fabricant et SNK lui-même. SNK a ensuite sorti le Neo Geo Mini et l’année dernière a produit le Neo Geo Arcade Stick Pro, qui jouent tous des titres classiques de Neo Geo.

Les précommandes ouvrent en septembre 2020.