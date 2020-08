Souvent, dans un jeu vidéo, ce sont les plus petits détails qui ont le plus d’impact sur l’expérience du joueur. La façon dont une arme est satisfaisante à tirer grâce à de petites animations de recul ou à des effets sonores délicatement équilibrés. La sensation de poids lorsqu’un personnage bouge grâce à des animations calculées avec précision réagissant à vos divers degrés d’entrée. Il n’est pas rare que Naughty Dog soit inclus dans des conversations sur de tels éléments, le studio contenant des niveaux extrêmement élevés de détails à la fois sur leurs mondes et leurs personnages. Mais dans The Last of Us Part II, un effet et sa popularité auprès des joueurs ont même surpris le studio.

Il y a tellement de petits détails dans la suite de Naughty Dog qui donnent vie au monde morne, mais aucun ne se démarque plus que sa mécanique de bris de verre profondément satisfaisante. Que vous brisiez la vitrine d’une librairie abandonnée ou que vous utilisiez votre coude pour percer une vitrine d’arme, il y a un sentiment de joie tangible qui accompagne chaque action. Cependant, il est difficile de cerner une raison. C’est peut-être la nature dynamique de la fissuration et la façon dont les morceaux de verre restent réactifs une fois qu’ils sont dispersés sur le sol. C’est peut-être la façon dont cela vous oblige à penser aux énigmes, vous donnant des moyens de rechercher des solutions d’une manière que d’autres jeux pourraient vous restreindre. Cela pourrait aussi être sensoriel, avec la bonne quantité de vibrations accompagnant le son croquant de la fracture du verre. Les développeurs de Naughty Dog ne se sont pas concentrés uniquement sur l’un de ces aspects, mais ont plutôt cherché à créer un système différent de celui avec lequel ils avaient joué auparavant.

John Wick: Chapitre 2

«J’ai aimé le bris de verre dans le film John Wick», a expliqué Jesse Garcia, concepteur sonore chez Naughty Dog. « Vous entendez un bel impact explosif avec les couches de verre. Après cela, de très beaux débris de verre subtils roulent sur le sol. Cette couche supplémentaire de détails a donné non seulement la sensation de briser le verre, mais aussi la conséquence qu’il y a maintenant du verre. partout. Ce type de narration était exactement ce que nous voulions accomplir. «

Les morceaux de verre occupent un espace autour de vous une fois brisés, claquent sur le sol lorsque vous vous déplacez et se fissurent davantage sous la pression du pied d’un personnage. Mais c’est aussi la façon dont les fragments se retrouvent là-bas qui a été importante dans le processus de développement. « Le principal objectif dont je me souviens était que le joueur voit un verre ‘unique’ se briser à chaque fois qu’il brise une vitre », a ajouté Neilan Naicker, un artiste dynamique et technique du jeu. « Cependant, comme le verre ne se fracture pas réellement en temps réel, nous avons dû faire preuve de créativité. »

Le fait que les fractures de verre dans The Last of Us Part II ne soient pas dynamiques pourrait vous surprendre. En réalité, simuler des pauses précises nécessite beaucoup de puissance de traitement de la part de la PlayStation 4, ce qui nécessite des calculs pour prendre en compte la surface que vous frappez, la force que vous appliquez et l’objet qui applique la force. Ce n’est pas impossible, mais ce n’est pas pratique, surtout lorsque vous travaillez dans les budgets de performances serrés qu’un jeu comme celui-ci fait. Au lieu de cela, les concepteurs de Naughty Dog ont fait ce que font beaucoup de concepteurs de jeux – ils l’ont simulé.

Tout le verre de The Last of Us Part II est, en fait, cassé à tout moment, avec quelques astuces intelligentes utilisées pour cacher les coutures quand elles sont censées paraître intactes. S’assurer que cela semble convaincant sous tous les angles était un défi, mais déterminer ensuite quelles pièces sont restées interactives après l’impact, ainsi que la façon dont la transition du tout au brisé se déroule en fonction des circonstances de l’impact, étaient tout à fait autres.

« Le plus gros morceau de technologie de mon côté a été d’aider à mettre en œuvre le système qui pré-traite le verre, de sorte que les bords cassés n’apparaissent que lorsque le verre se brise », a déclaré Naicker, détaillant son implication dans le système. « Faire un mouvement de mêlée sur la fenêtre applique une force différente par rapport à une interaction plus basée sur la physique, comme lancer une brique à travers ladite fenêtre. Les fenêtres sont en fin de compte une configuration basée sur la physique et réagissent en conséquence à chaque méthode. Nous avons testé un tas de différentes façons de briser du verre (objets jetables, balles, mêlée, explosions) et régler la réponse pour s’assurer que chacun se sentait satisfaisant. «

L’accorder n’était pas seulement pour reproduire la sensation aussi fidèlement que possible, mais aussi pour lui donner un sentiment d ‘ »hyperréalité » si souvent négligé dans les jeux. Il y a souvent une pression pour rendre les choses aussi réalistes que possible, mais Naicker pense que cela ne produira pas toujours les meilleurs résultats. «Je ne pense pas qu’être parfaitement réaliste soit toujours absolument souhaitable – mais il faut souvent se rapprocher avant de pouvoir commencer à« intensifier »la réalité», a-t-il déclaré.

Naughty Dog a décidé très tôt de savoir comment le verre réagirait à l’interaction des joueurs, ce qui est évident dans le nombre de fois où il se brise dans les solutions de puzzle. Contourner une porte verrouillée devient beaucoup plus facile lorsque vous pouvez simplement casser la fenêtre en verre à côté au lieu de chercher une clé – une touche agréable qui ajoute à la crédibilité du monde que vous explorez dans le jeu. Mais donner cette liberté aux concepteurs de niveau a présenté un autre défi à l’équipe de programmation de Naughty Dog, qui a soudainement dû trouver un moyen de prendre ce système traité avec précision et de l’appliquer à toutes les dimensions de verre requises.

Calculer à quel point vous pouvez faire du faux bris de verre dans un seul scénario est assez difficile, mais The Last of Us Part II utilise du verre brisé dans quelque chose d’aussi petit qu’un écran d’arme à quelque chose d’aussi grand que le côté d’un immeuble de bureaux. La mise à l’échelle de ce système afin que les concepteurs de niveaux aient la liberté de l’utiliser comme ils le souhaitaient était difficile.

«Comme tout programmeur de jeu peut vous le dire, une balance est une fonctionnalité qui peut faire des ravages dans de nombreuses parties de votre moteur», a déclaré Jaroslav Sinecky, programmeur de Naughty Dog. « Si vous voulez prendre en charge une échelle non uniforme, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Si vous voulez mettre à l’échelle non uniformément des objets cassables avec collision, cela peut devenir un véritable casse-tête. »

Faire en sorte que le verre ait fière allure lorsqu’il est brisé en morceaux et donner aux concepteurs la liberté de l’utiliser où ils le souhaitent ne sont que deux pièces du puzzle complexe, qui ne fonctionneraient pas du tout si les actions destructrices du joueur n’étaient pas récompensées. son satisfaisant du fracas. Au niveau de la surface, cela peut sembler la partie la plus simple du processus: installez un équipement audio et commencez à saisir autant d’échantillons que possible de bris de verre réel. Mais comme la plupart des choses dans le développement de jeux, la réalité est beaucoup plus complexe.

« Quand on parle du son pour le verre, il est important de savoir qu’il n’y a pas une seule rupture de verre qui soit un seul enregistrement de » verre brisé « du début à la fin », a déclaré Garcia. « Le bris de verre est composé de nombreuses couches différentes avec de nombreuses variantes. Nous fabriquons essentiellement les éléments constitutifs des sons du verre brisé et les arrangons afin de synthétiser le son et la sensation du verre brisé. »

Ce processus est divisé en trois phases: destruction, physique et Foley. La destruction elle-même est encore divisée en quatre sous-catégories, toutes avec des signatures sonores distinctes insérées à intervalles d’une fraction de seconde au cours d’une seule rupture de verre. Ces couches, nommées Impact, Thump, Pane et Debris, sont le lieu où se produit l’essentiel de la magie de l’ingénierie audio.

L’impact est le son initial que vous entendez, lorsqu’un objet entre en contact avec le verre pour la première fois. Ici, Garcia a utilisé des échantillons de bris de verre pour trouver le son de «craquement» idéal pour donner du poids à la force exercée, mais s’est également appuyé sur des zaps électriques pour compléter l’effet. «L’électricité peut être utilisée dans toutes sortes de conception. Lorsqu’elle est utilisée de la bonne manière, elle peut être complètement cachée pour ne vous donner qu’une seule pièce d’un élément que vous recherchez», a-t-il déclaré.

La couche Pane était importante pour l’évolutivité de l’ensemble du système, donnant un son différent aux différentes tailles de verre détruites pour ajouter une impression de taille et de poids à toutes les autres couches. Cela a ensuite été suivi par la couche Thump, qui, selon Garcia, n’a pas du tout été créée avec des échantillons de verre. « Il s’agit d’un coup traité à basse fréquence qui donne à votre impact initial un bon choc sur le corps pour aider à donner au joueur une sensation de puissance et de force lorsqu’il brise le verre », a-t-il expliqué.

La dernière couche, Debris, est liée à l’objectif de Garcia de recréer les sons qu’il a entendus dans John Wick. Ici, un mélange de traînées de débris de verre courts et longs a été utilisé pour donner une présence au verre maintenant dispersé sur le sol autour de vous, qui continue à faire du bruit au fur et à mesure que vous interagissez avec lui. « Cela a aidé à obtenir le réalisme de rester », a déclaré Garcia. « J’ai utilisé cette couche pour vendre l’aspect de la narration. Quand vous entendez les débris se disperser sur le sol, vous savez qu’il y a maintenant une mer de verre gisant sur le sol autour de vous. »

Ce verre influence également le gameplay, en particulier dans les scénarios de combat. Si une grenade brise les vitres d’une poignée de voitures, ce verre persiste au sol pour offrir aux ennemis un autre moyen de détecter vos mouvements. Marcher sur les débris utilise cette couche pour générer plus de bruit que l’IA peut potentiellement capter, ce qui donne au système un élément supplémentaire de conséquence. Pour propulser cet effet encore plus loin, le concepteur sonore senior Neil Uchitel a modélisé les sons pour des débris de verre de différentes tailles, donnant au craquement que vous entendez sous les bottes de votre personnage une reproduction fidèle.

Les caractéristiques avec cette profondeur dans leurs détails sont les produits de plusieurs équipes de personnes travaillant en harmonie ensemble. C’est un témoignage de la prévenance de chaque département impliqué, travaillant ensemble non seulement pour se remettre en question, mais aussi pour s’assurer que cela ne se fait pas au détriment de l’expérience du joueur. Ce n’est pas toujours une voie directe vers le succès. Garcia a rappelé un cas où des problèmes se sont posés lorsque plusieurs instances de verre se sont brisées en même temps, provoquant divers problèmes de performances et d’effets. La mise à l’échelle de ces obstacles nécessite un travail d’équipe serré, ce que Garcia a salué lors du développement du jeu.

« Le système de verre dans The Last of Us Part II n’est pas le résultat d’une seule personne », a déclaré Garcia. « Il faut un village de personnes pour faire fonctionner un seul élément du jeu, de la programmation, de l’animation, de la conception, du premier plan et de l’audio. L’une des forces que nous avons chez Naughty Dog est que ces services travaillent si bien et parfaitement ensemble, dans nos systèmes et notre studio en tant que personnes. «