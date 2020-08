Image: Campo SantoKotaku Game DiaryJournal du jeu de Kotaku Les dernières pensées d’un membre du personnel de Kotaku sur un jeu auquel nous jouons.

Le monde est froid et insensible, c’est donc un petit réconfort de savoir que j’aurai toujours le thème Firewatch sur ma PlayStation 4.

Je suis un mec assez basique. J’aime mes interfaces utilisateur propres et aussi libres de tout encombrement que possible. Mais lorsque l’aventure à la première personne de Campo Santo, Firewatch, est arrivée sur PlayStation 4 il y a quelques années, j’étais tout aussi séduit par le thème du menu principal qui l’accompagnait que par le jeu lui-même. Bien sûr, cela rendait certaines icônes difficiles à voir, mais le magnifique paysage valait un peu d’obscurcissement.

Mon détail préféré est probablement la façon dont l’heure du jour change avec votre horloge, passant lentement d’un lever de soleil brumeux à une soirée calme au fil des heures. La musique est vraiment sympa aussi, une combinaison de guitares acoustiques froides et de bruits ambiants comme le chant des oiseaux et le vent doux qui souffle à travers les arbres. Si je ne peux pas décider quoi jouer ou me laisser distraire par quelque chose, cela crée l’atmosphère idéale pour se détendre après une journée stressante. C’est comme avoir une fenêtre perpétuelle sur un monde meilleur.

De nos jours, il est important de trouver de petites sources de joie partout où vous le pouvez. Je n’ai pas joué à Firewatch depuis ses débuts en 2016, mais je ne me vois jamais changer de thème dynamique PlayStation 4. C’est peut-être parce que j’ai tellement aimé le jeu, ou peut-être que c’est le sentiment de constance qu’il ajoute à une vie de plus en plus chaotique. Je ne sais pas avec certitude; le cerveau humain est bizarre! En tout cas, cela me rend heureux, et c’est assez bien pour moi.

Bon week-end.