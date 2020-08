Le Batman, le prochain film à dépeindre le croisé à capuchon de DC, est actuellement en préparation, et il reste encore beaucoup de choses à savoir sur le projet. Il met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Batman et sera réalisé par Matt Reeves (Cloverfield). Il sortira en octobre 2021 et maintenant, grâce au co-scénariste, nous avons une idée de ce que le film va faire.

Dans une interview avec Den of Geek, le co-scénariste Mattson Tomlin a parlé du film et de ce qui le distinguera des précédents films de Batman, y compris la trilogie du réalisateur Inception Christopher Nolan (Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises). «Il est difficile d’en parler, simplement parce que vous voulez que le film parle de lui-même», a déclaré Tomlin, avant de partager quelques détails.

Je pense que, tout d’abord, c’est une version plus jeune que les versions les plus récentes que nous avons vues « , dit-il. Pattinson a 34 ans, cependant, ce qui le fait en fait un an de plus que Christian Bale s’il a interprété le personnage.

Il poursuit en discutant de Matt Reeves en tant que cinéaste, affirmant qu’il « vient toujours d’un point d’émotion » plutôt que de se concentrer uniquement sur l’action, et évoque la manière dont cela informera son Batman. « Je pense que regarder Batman comme quelqu’un qui a traversé ce traumatisme, puis tout ce qu’il fait est alors une réaction à cela, plutôt que de se dérober à cela, je pense que ce film se penche sur cela de manière très amusante et surprenante. « , dit Tomlin.

Dans les réponses au tweet de . sur la déclaration, les gens ont souligné qu’il ne s’agissait pas exactement d’une version originale de Batman, qui, à la suite de Batman: Year One de Frank Miller, a presque toujours été décrit comme ayant un tragique, histoire de dos traumatisante.

D’autres acteurs attachés au film incluent Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (The Penguin), Andy Serkis (Alfred), Paul Dano (The Riddler) et Jeffrey Wright (James Gordon).

Jusqu’à présent, l’un des points forts du marketing du film a été les interviews sauvages et étranges que Pattinson donne. Vous pourrez le voir sur Netflix le mois prochain dans The Devil All The Time.

