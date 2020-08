Microsoft Flight Simulator pourrait devenir un mine d’or pour les fabricants de matériel et périphériques. Le jeu récent de Xbox Game Studios nécessite un PC avec des spécifications puissantes pour profiter de l’expérience, ce qui générera des milliards de ventes de composants selon les analystes.

Selon Jon Peddie Research (JPR), l’impact de Microsoft Flight Simulator sur l’industrie se traduirait par 2,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le matériel. Cela inclut les GPU, les processeurs, les périphériques tels que les joysticks, les volants et les pédales, et même les fauteuils de jeu.

Les analystes estiment que le jeu se vendra 2,27 millions d’exemplaires en 3 ans

La firme est en charge de surveiller l’argent que les utilisateurs investissent dans leurs ordinateurs pour jouer. Sur la base de l’hypothèse que le jeu se vendra 2,27 millions d’unités au cours des trois prochaines années, le déversement économique profiterait à diverses entreprises afin d’améliorer l’expérience de jeu. JPR indique que beaucoup plus sera dépensé pendant tout le cycle de vente.

Les analystes ont examiné les trois niveaux de joueurs sur PC économiquement actifs: entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Selon JPR, les joueurs économiquement actifs mettent à jour leurs composants à une fréquence plus élevée que les utilisateurs conventionnels.

Le montant qu’ils dépensent est différent et la probabilité qu’ils soient fans de simulateurs de vol varie selon le niveau. Plus le niveau est élevé, plus il y aura de fans de la simulation en pourcentage et plus ils dépenseront

Selon l’analyste Ted Pollak, « lorsque de nouveaux simulateurs de vol sont lancés, le matériel pour les exécuter avec des paramètres et des performances maximales n’existe même pas encore. » Cela provoque une situation de demande constante de matériel pendant la vie du titre.

« Microsoft Flight Simulator » nécessite un matériel puissant pour garantir une bonne expérience

Cette déclaration ne pourrait pas être plus vraie dans Microsoft Flight Simulator. Le jeu nécessite un processeur puissant avec un bon cache et une configuration de 32 Go de RAM pour fonctionner correctement (16 Go vous met sur le bord). Par exemple, si vous utilisez un AMD Ryzen 3950X avec 32 Go de RAM et un GPU GeForce RTX 2080 Ti, vous obtiendrez en moyenne 30 images par seconde dans la plus haute qualité à une résolution 4K.

Selon JPR, les plus grands bénéficiaires du lancement seront Intel et AMD en raison de la demande que les simulateurs de vol placent sur les CPU. La même chose se produira avec NVIDIA et les fabricants de PC de jeu comme Dell, HP, Lenovo et d’autres encore. La firme d’analyse mentionne que les ventes d’appareils de réalité virtuelle vont augmenter, une option qui sera disponible à la fin de l’année dans le jeu de Microsoft.

Après avoir investi 50 heures dans Microsoft Flight Simulator nous arrivons à la conclusion que est l’un des grands jeux de 2020. L’un des points négatifs concerne les exigences matérielles pour en faire l’expérience comme il se doit, ce dont les entreprises profiteront dans les mois à venir avec des offres et des produits qui nous permettent de voler où nous voulons.

